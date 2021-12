Xinjiang : l’importation de produits issus du travail forcé interdite par les Etats-Unis, une première au monde

C’est une première mondiale. L’achat de coton, de tomates et de polysilicium, issus du travail forcé des Ouïghours en Chine, est désormais interdit par les Etats-Unis. A l’initiative du président américain Joe Biden, une loi en ce sens vient d’être votée à l’unanimité par le Sénat.

Elle prévoit le bannissement de produits fabriqués en totalité ou en partie dans cette province chinoise, à moins que les entreprises ne soient en mesure d'apporter la preuve que les produits n'ont pas été fabriqués avec du travail forcé.

«Nous avons doté le pays de nouveaux outils pour empêcher l’entrée sur le territoire de produits fabriqués avec du travail forcé au Xinjiang et pour tenir responsables les personnes et entités derrière ces abus », a commenté le secrétaire d'Etat Antony Blinken. Les Etats-Unis estiment que la Chine mène un véritable génocide au Xinjiang et y dénonce l’existence de camps forcés qui, selon Pékin, seraient en réalité des « centres de formation professionnelle ».

Ces derniers mois, Washington a imposé des sanctions à plusieurs entreprises et responsables politiques chinois qu’elles soupçonnent de participer à la surveillance et aux mauvais traitements supposés de la population du Xinjiang.

La question du respect des droits de l’homme par les autorités chinoises est au cœur du boycott des prochains Jeux olympiques d’hiver organisés par Pékin du 4 au 20 février prochains, par plusieurs puissances occidentales, dont font partie les Américains, mais également le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie ou le Japon.