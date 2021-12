Sans-abri : le beau geste d'Arnold Schwarzenegger

L’acteur américain s’est illustré de la plus belle des manières pour ces fêtes de fin d’année. En faisant un don à une association d’anciens combattants sans-abri, il a permis la construction de 25 «mini-maisons».

L’acteur mondialement connu a posté quelques clichés sur son compte Twitter le 23 décembre, alors qu’il visitait les maisons financées par son don de 250.000 euros.

L’association Village for Vets chargée d'aider les vétérans de l’armée américaine qui se retrouvent à la rue a d’ailleurs remercié l’ex gouverneur de Californie pour son geste.

Room Rater shout out to @Schwarzenegger for helping 25 homeless veterans find homes of their own. 10/10 @VillageforVets https://t.co/QwlWdeACr2

Très investi dans les luttes contre le réchauffement climatique, le racisme ou encore la pauvreté, Arnold Schwarzenegger s'est rendu sur place pour échanger avec les vétérans en difficulté.

"This is the greatest Christmas gift!” @Schwarzenegger donates 25 tiny homes to homeless vets at the VA in West LA.





For the first time in a long time, these vets are now off the streets.





Watch @TheIssueIsShow for an exclusive tour & interview w Arnold & @PSchwarzenegger pic.twitter.com/qaHkNpJ4Gj

— Elex Michaelson (@Elex_Michaelson) December 24, 2021