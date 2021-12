Deux alpinistes français retrouvés sains et saufs dans les Andes

Une équipe de secouristes argentins, partie à la recherche de deux alpinistes français qui étaient en difficulté dans le secteur du volcan andin Ojos del Salado, a annoncé les avoir retrouvés sains et saufs, ce mardi 28 décembre.

Les montagnards qui avaient entrepris son ascension avaient envoyé un signal satellitaire de détresse et une équipe de secouristes de haute-montagne s'était mise en ordre de marche dès dimanche après-midi.

Les secours se trouvaient dans la soirée de dimanche à quelque 5.500 m d'altitude, où ils avaient installé un campement temporaire, avant la reprise des recherches aux premières heures lundi. Celles-ci devaient reprendre sur fond «de conditions climatiques difficiles, avec des fortes pluies et chutes de grêle en haute montagne», selon un communiqué de la police de la province de Catamarca (nord-ouest), dans la nuit de dimanche à lundi.

Et les deux Français ont été découverts lundi à environ 5.600 m d'altitude, soit un peu plus haut que le campement temporaire. Ils présentent «des problèmes de santé (déshydratation) logiques étant donné le contexte difficile auquel ils ont dû faire face, mais sans risques majeurs pour leur intégrité», a indiqué le ministère de la Sécurité de la Province de Catamarca sur son compte Facebook. Ils ont été transférés à un camp de base intermédiaire à Cortaderas (environ 3.300 m d'altitude) et devaient arriver dans la nuit à Fiambala (1.500 m) où «ils recevront toute l'attention nécessaire», selon le ministère provincial et la Défense civile.

Un des trois alpinistes avait fait demi-tour

Les secouristes avient par ailleurs pu établir que le groupe de Français était constitué initialement de trois hommes, dont un a fait demi-tour pour des problèmes d'acclimatation à l'altitude, tandis que les deux autres poursuivaient l’ascension. L'alpiniste redescendu se trouvait «en bonne santé», selon la police argentine.

Selon des médias locaux, les alpinistes français étaient arrivés la semaine dernière à Fiambala, à 1.357 km au nord-ouest de Buenos Aires.

Ils devaient entreprendre l'ascension du pic enneigé du Ojos de Salado, considéré comme le plus haut volcan du monde à la frontière du Chili et de l'Argentine, par la voie dite de la Quebrada de Quemadito, à 3.400 m d'altitude, qui requiert au moins dix jours de randonnée.