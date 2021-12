États-Unis : l'avocate qui a obtenu le droit à l'avortement est décédée

C’est à l’âge de 76 ans que Sarah Weddington s'est éteinte, après avoir œuvré pour le droit à l'avortement aux Etats-Unis.

La nouvelle est tombée ce lundi 27 décembre : elle est décédée des suites d’«une série de problèmes de santé», comme le rapporte sur Twitter Susan Hays, une de ses anciennes étudiantes.

Sarah Weddington died this morning after a series of health issues. With Linda Coffee she filed the first case of her legal career, Roe v. Wade, fresh out of law school. She was my professor at UT, the best writing instructor I ever had, and a great mentor. 1/

