DIRECT - Coronavirus : la vente d'autotests dans les grandes surfaces autorisée jusqu'au 31 janvier

Face à la flambée épidémique, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19, notamment sur le pass vaccinal, le télétravail, le port du masque en extérieur. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

08h51

La vente des autotests Covid dans les grandes surfaces est autorisée jusqu'au 31 janvier, selon arrêté publié au Journal Officiel.

08h45

Le gouvernement a annoncé lundi que la rentrée aurait bien lieu le 3 janvier prochain. Le gouvernement prévoit toutefois des modifications du protocole. Ainsi, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé sur France Inter que lorsqu'il y aura un cas positif dans une classe de primaire, les camarades ne pourront revenir à l'école qu'après «deux ou trois tests» négatifs réalisés à plusieurs jours d'intervalle.

08h36

La Chine a confiné plusieurs dizaines de milliers de personnes supplémentaires, au moment où le pays fait face à un nombre record de contaminations au Covid-19 à moins de 40 jours des JO d'hiver de Pékin.

La ville de Xi'an (nord), célèbre pour l'armée souterraine du premier empereur de Chine, était ainsi soumise mardi à une sixième journée de stricte quarantaine après un rebond épidémique limité.

06h40

Les autorités de l'Etat de Jalisco, dans l'ouest du Mexique, ont refusé le débarquement d'un bateau de croisière à Puerto Vallarta, l'une des destinations les plus populaires du pays, en raison de cas de Covid-19 à bord. Selon les autorités sanitaires locales, 69 cas de coronavirus ont été confirmés parmi les membres de l'équipage.

00h58

Les autorités sanitaires américaines ont réduit lundi de moitié la durée recommandée de quarantaine pour les personnes positives au Covid-19, le président Joe Biden appelant à ne pas céder à la "panique" malgré la forte hausse des contaminations quotidiennes dues au variant Omicron.

La durée d'isolement passe de dix à cinq jours pour les personnes asymptomatiques et de 14 à cinq pour les cas contacts non-vaccinés, ont indiqué les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). La principale agence sanitaire des Etats-Unis conseille aussi de porter un masque pendant les cinq jours qui suivent la quarantaine, tandis que les cas contacts pleinement vaccinés n'ont pas besoin de s'isoler.

00h46

Les joueurs de NBA testés positifs pourront désormais sortir de quarantaine après seulement six jours s'ils sont vaccinés et asymptomatiques, a indiqué la ligue dans une note transmise aux équipes et consultée lundi par le média américain ESPN. L'ancien protocole anti-Covid imposait un isolement de dix jours minimum. Les joueurs concernés devront toujours fournir deux tests négatifs en moins de 24h pour retrouver les parquets.