DIRECT - Coronavirus : le «tsunami» des cas menace les systèmes de santé d'«effondrement», estime l'OMS

La France fait face à une déferlante du variant Omicron, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures, notamment sur le pass vaccinal, le télétravail, ou encore le port du masque en extérieur. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

18h01

Le «tsunami» des cas de Covid-19 dus aux variants Omicron et Delta met à rude épreuve les systèmes de santé, déjà au bord de l'«effondrement», a mis en garde l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Je suis très préoccupé par le fait qu'Omicron, plus transmissible, circulant en même temps que Delta, entraîne un tsunami de cas. Cela exerce et continuera d'exercer une immense pression sur un personnel de santé épuisé et des systèmes de santé au bord de l'effondrement», a déclaré le chef de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse.

L'organisation internationale estime que les variants Delta et Omicron sont des «menaces jumelles» qui augmentent le nombre des nouveaux cas, provoquant des pics d'hospitalisations et de décès. La pression sur les systèmes de santé n'est pas seulement due aux nouveaux patients, mais aussi au grand nombre des membres du personnel de santé tombant malades, a ajouté M. Ghebreyesus.

16h46

Le gouvernement espagnol a décidé mercredi de réduire la durée de la quarantaine des personnes positives au Covid-19 à sept jours contre dix auparavant, a annoncé le ministère de la Santé. Cette mesure est destinée selon le Premier ministre Pedro Sanchez à trouver un équilibre entre «santé publique» et «croissance économique» à un moment où la déferlante du variant Omicron suscite comme ailleurs des craintes de déstabilisation de l'économie.

16h18

Face à la flambée des contaminations liées au variant Omicron en Grèce, le gouvernement a annoncé mercredi une nouvelle série de restrictions dont l'interdiction de la musique dans les bars et les restaurants pour tenter de limiter les sorties en vue du Nouvel an.

«Le variant Omicron domine actuellement et le système public de la santé est sous pression», a prévenu Thanos Plevris, le ministre grec de la Santé, dans un message télévisé.

Afin d'endiguer la pandémie, le ministre a annoncé qu'à partir de jeudi et jusqu'au 16 janvier «la restauration et le divertissement ne seront autorisés à accueillir que des tablées allant jusqu'à six personnes et la musique sera interdite».

15h24

Les Etats-Unis, confrontés à une inquiétante cinquième vague de Covid-19 alimentée par le variant Omicron, ont enregistré mardi une moyenne record de 265.427 nouveaux cas quotidiens depuis le début de la pandémie, selon l'Université Johns Hopkins.

La moyenne sur sept jours des cas quotidiens dans le pays a dépassé le précédent pic enregistré lors de la troisième vague, en janvier 2021.

15h18

Cinq joueurs du FC Lorient ont été testés positifs au Covid-19 et placés à l'isolement, alors que reprenait l'entraînement mercredi, a-t-on appris auprès du club de Ligue 1. «Ils ont été testés positifs au covid mardi», a indiqué à la presse l'entraîneur lorientais Christophe Pélissier, à l'issue de l'entraînement qui se tenait sur la pelouse de l'Espace FCL, à Plœmeur (Morbihan).

Il n'a pas précisé l'identité des joueurs concernés, invoquant le secret médical.

15h13

Le Danemark, actuellement le pays dans le monde avec le plus de nouveaux cas de Covid-19 par rapport à sa population, a pulvérisé mercredi son record absolu avec 23.228 cas supplémentaires en 24 heures.

Ce record s'explique toutefois en large partie par un nombre très important de tests PCR effectués après Noël, le taux de tests positifs restant quasi-stable, à 12,3%, selon les données des autorités sanitaires. Le précédent pic avait été atteint lundi avec 16.164 cas.

14h42

«Nous faisons face à deux ennemis, le variant Delta, qu'il faut combattre de la meilleure manière. Le deuxième est le variant Omicron», déplore Olivier Véran auditionné à l'Assemblée nationale.

Le ministre de la Santé annonce par ailleurs que plus de 208.000 Français ont été testés positifs au Covid-19 sur ces dernières 24 heures.

«Toutes les secondes plus de 2 Français sont contaminés par le coronavirus».

«5 millions de Français ne sont toujours pas vacinés».

«10% de personnes sont cas contacts», estime le ministre de la Santé.

«Il sera obligatoire de présenter le pass vaccinal pour se présenter aux activités à partir du 15 janvier, dès 12 ans», annonce Olivier Véran, alors qu'il détaille le projet de loi, faisant passer le pass sanitaire en pass vaccinal».

«70% des patients en réanimation dans les hôpitaux parisiens ne sont pas vaccinés. Sur ceux qui sont déjà vaccinés, 80% d'entre eux sont à la base immuno-déprimés. Ces chiffres attestent de l'efficacité du vaccin».

Nous souhaitons prolonger après le 31 décembre, dispositif d'aides des pertes d'activité. Je prolonge la prise en charge à 100% des téléconsultations, par l'assurance maladie. Les concours de la fonction publique seront aussi maintenus».

14h30

Initialement prévu pour une application fin janvier, le projet de loi relatif au pass vaccinal est examiné par la commission des Lois au Palais Bourbon dès ce mercredi, après une audition à 14H30 du ministre de la Santé Olivier Véran.

Le texte sera ensuite discuté en séance publique dans l'hémicycle du Palais Bourbon à partir de lundi et au Sénat à partir du mercredi 5 janvier pour une entrée en vigueur prévue dès le 15 janvier.

14h20

Le préfet de région de la Réunion, Jacques Billant, a annoncé mercredi la mise en place d'un couvre-feu sur l'île à compter de samedi soir de 21h jusqu'à 05h, pour trois semaines, en raison de la dégradation de la situation sanitaire provoquée par la flambée du variant Omicron.

«Il nous faut agir pour freiner la circulation exponentielle du virus dans l'île depuis le début de la semaine», a expliqué le préfet lors d'une conférence de presse pour justifier la mise en place de nouvelles mesures de restrictions.

14h00

Les parents d'une fillette de 10 ans, vaccinée par erreur avec une demi-dose de Moderna prévue pour les adultes à Avranches (Manche), ont déposé une plainte, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

«Une plainte a été déposée par le père pour ces faits», a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Coutances Cyril Lacombe, confirmant des informations de la presse locale.

12h47

Jusqu'à 90% des malades du Covid-19 admis en soins intensifs au Royaume-Uni n'ont pas reçu de dose de rappel vaccinal, a indiqué mercredi le Premier ministre britannique Boris Johnson, excluant une nouvelle fois tout durcissement des restrictions avant le Nouvel an.

11h24

Le monde a atteint de nouveaux records de contamination sur la semaine écoulée, avec plus de 935.000 cas de Covid-19 détectés chaque jour en moyenne du 22 au 28 décembre, selon un comptage de l’AFP réalisé à partir de bilans officiels.

Ces chiffres, les plus hauts depuis le début de la pandémie fin 2019, se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays depuis le début de la pandémie. En outre, les politiques de tests diffèrent d’un pays à l’autre.

09h00

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, annonce sur Twitter que les examens de début d'année à l'université auront lieu en présentiel.

Dès le mois de novembre, nous avons envisagé plusieurs protocoles pour les examens. La quasi-totalité des établissements ont prévu des examens en présentiel, et prévoient d’organiser des sessions de substitution pour les étudiants contaminés par le Covid ou cas contacts. — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) December 29, 2021

08h37

Le Français Benoît Paire a annoncé avoir de nouveau été testé positif au Covid-19, ce qui pourrait remettre en question sa participation à l'Open d'Australie, et a exprimé son ras-le-bol face à la situation.

08h25

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a assuré que la culture n'était pas "sacrifiée" après les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus, et que le gouvernement continuerait d'aider le secteur.

07h58

Les discothèques resteront fermées trois semaines supplémentaires, à partir du 3 janvier, annonce le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne.

06h00

Une "course contre-la-montre" face à Omicron : à peine deux semaines après l'annonce du gouvernement de vouloir transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, le projet de loi arrive ce mercredi en commission à l'Assemblée nationale, quinze jours avant son entrée en vigueur espérée.

Le gouvernement a accéléré son calendrier, malgré quelques critiques venant de l'opposition: initialement prévu pour une application fin janvier, le texte sera examiné par la commission des Lois au Palais Bourbon dès mercredi, après une audition à 14H30 du ministre de la Santé Olivier Véran. Le texte sera ensuite discuté dans l'hémicycle au Sénat à partir du 5 janvier et son entrée en vigueur est prévue dès le 15 janvier.

00h00

Les tests antigéniques de dépistage du Covid-19, qui ont l'avantage de délivrer un résultat en quelques minutes seulement, sont moins sensibles au variant Omicron qu'aux variants précédents, ont averti mardi les autorités sanitaires américaines. Cela signifie que ces tests sont davantage susceptibles d'indiquer un résultat négatif malgré une infection -- les fameux faux négatifs -- si une personne est contaminée par Omicron. "Des données préliminaires suggèrent que les tests antigéniques détectent bien le variant Omicron, mais avec une sensibilité réduite", a déclaré dans un communiqué l'Agence américaine des médicaments (FDA).