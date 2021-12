Les terribles prévisions pour 2022 de Baba Vanga, la Nostradamus des Balkans

Pour l’année 2022, la voyante bulgare Baba Vanga, n’a pas prédit d’amélioration. Selon ses prédictions l’année risque d’être mouvementée.

Si Baba Vanga est morte il y a vint-cinq ans, ses prophéties résonnent encore et se sont avérées souvent justes. Selon ses adeptes, 85% de ces dernières se sont ainsi réalisées. En 1989, elle avait annoncé les attentats du 11 septembre 2001, ainsi que la montée en puissance de Daesh.

Plus tard, elle avait prédit la catastrophe de Fukushima et même l’élection de Barack Obama à la tête des États-Unis. Une précision qui donne un certain crédit à ses prédictions.

Pour l’année 2022, les prévisions de celle qui est surnommée «la Nostradamus des Balkans», ne sont guère mieux. En outre, une toute nouvelle pandémie, qui trouvera son origine dans un virus retenu dans les glaces en Sibérie et libéré par le changement climatique.

Baba Vanga prévoit l’arrivée des aliens

Parmi les autres joyeusetés prédites, la multiplication des tremblements de terre et des tsunamis mais aussi le retour d’inondations massives. Dans ces prophéties, Baba Vanga n’épargne pas l’Inde, qui devrait être touchée par des famines mais aussi par des températures extrêmes atteignant les 50 degrés Celsius.

La voyante bulgare, s’est attaquée aussi à la réalité virtuelle et estime qu’elle va prendre du terrain et que les humains passeront encore plus de temps devant leurs écrans.

Les aliens devraient aussi pointer le bout de leur nez et envahir la terre en 2022. Cependant, on peut toujours espérer que cette dernière affirmation fasse partie de la marge de 15% d’erreur de Baba Vanga.

Les prophéties de la voyante n’ont pas de trace écrite et se transmettent par le bouche-à-oreille. Certaines des prédictions peuvent en avoir été affectées par cette transmission.