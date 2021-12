DIRECT - Coronavirus : Antoine Griezmann testé positif au Covid-19

La France fait face à une déferlante du variant Omicron, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures, notamment sur le pass vaccinal, le télétravail, ou encore le port du masque en extérieur. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

12h25

Des habitants de Xi'an ont indiqué jeudi à l'AFP manquer de nourriture, au moment où les autorités chinoises assurent que l'approvisionnement est "suffisant" dans la ville confinée pour cause de Covid-19. Xi'an (nord), célèbre pour l'armée souterraine du premier empereur de Chine, est sous cloche depuis une semaine, après des cas de Covid-19.

11h55

Le Prix Nobel de la Paix et ex-président finlandais Martti Ahtisaari, 84 ans, est à l'hôpital où il a été testé positif au Covid-19. C'est la deuxième fois que l'ancien médiateur de conflits internationaux contracte la maladie, après avoir déjà été contaminé en mars 2020.

11h48

Antoine Griezmann a été testé positif au Covid-19, annonce l'Atletico Madrid. Il est asymptomatique.

Le club a également indiqué que Diego Simeone, Koke, Hector Herrera et Joao Félix également positifs sont à l'isolement.

11h06

L'Arabie saoudite réinstaure des mesures de distanciation physique à la Grande Mosquée de La Mecque, la ville la plus sainte de l'islam, en raison d'un rebond épidémique dans le royaume qui accueillait des millions de pèlerins avant la pandémie.

11h01

Des Britanniques ne peuvent plus utiliser depuis plusieurs jours le tunnel sous la Manche pour transiter par la route par la France afin de rejoindre leur résidence européenne, en vertu des règles de circulation mises en place par la France pour freiner l'épidémie de Covid-19, créant la confusion à la frontière.

10h42

Plus de 6,8 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés la semaine dernière, un "nouveau record" dû "essentiellement" aux 16-65 ans, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé.

09h47

Branle-bas de combat chez le leader français des tests de diagnostics rapides. Biosynex a embauché 200 intérimaires pour répondre à une demande fulgurante d'autotests portée par les records de contaminations au Covid-19 et les fêtes de fin d'année.

Pour répondre aux commandes, il a fallu faire de la place. C'est donc sous un vaste chapiteau, dressé sur le parking, que l'entreprise basée à Illkirch-Graffenstaden, en banlieue de Strasbourg, a installé son atelier d'emballage des tests.

09h13

«L'ensemble des foires et salons ne sont pas concernés par les jauges» fixées lundi pour freiner le variant Omicron du Covid-19, a déclaré jeudi le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME, Jean-Baptiste Lemoyne.

Les zoos et parcs d'attractions ne sont pas non plus concernés par ces jauges fixées à 2.000 personnes maximum en intérieur et 5.000 en extérieur pour freiner le variant Omicron, a ajouté M. Lemoyne sur RMC.

08h45

Alors que le gouvernement impose trois à quatre jours de télétravail par semaine à partir de lundi prochain, les entreprises récalcitrantes risqueront une amende jusqu'à 1.000 euros par salarié, annonce sur LCI la ministre du Travail Elisabeth Borne.

Un amendement au projet de loi sur le pass vaccinal va être déposé d'ici à la fin de semaine.

05h07

Le nombre de nouveaux cas de Covid a été quasiment multiplié par trois en une semaine et continue de progresser de manière "préoccupante" en Guadeloupe, où le variant Delta reste majoritaire, ont annoncé l’ARS et la préfecture.

Quelque 543 cas ont été recensés du 20 au 26 décembre, contre 203 la semaine précédente et "près de 850 cas ont été recensés en moins de 3 jours" pour le début de la semaine allant du 27 décembre au 2 janvier, a précisé Valérie Denux, directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS), lors d'une conférence de presse. "La situation de cette semaine est vraiment très très préoccupante", a-t-elle expliqué.

02h04

Le régulateur mexicain des médicaments a autorisé mercredi l'utilisation en urgence du vaccin cubain Abdala contre le Covid-19, ont annoncé les autorités.

00h41

L'Argentine, après les Etats-Unis lundi, puis l'Espagne, a annoncé une réduction de la quarantaine pour personnes positives au Covid, de 10 à 7 jours, pour tenter de minimiser l'impact sur l'activité économique face à une flambée record des cas ces derniers jours sur fond de présence du variant Omicron.