DIRECT - Coronavirus : L'OMS craint un «tsunami» de cas, causés par le variant Omicron

La France fait face à une déferlante du variant Omicron, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures, notamment sur le pass vaccinal, le télétravail, ou encore le port du masque en extérieur. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

Le cap symbolique du million de contaminations quotidiennes par le Covid-19 dans le monde a été franchi pour la première fois sur la semaine du 23 au 29 décembre, à quelques heures des festivités de Nouvel an sur lesquelles la pandémie pèsera une fois de plus.

En moyenne, 1.045.000 de nouveaux cas quotidiens ont été détectés sur la période, en hausse de 46% par rapport à la semaine précédente, selon un comptage jeudi de l'AFP établi à partir des bilans communiqués par chaque pays.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé craindre un «tsunami des cas positifs» au variant Omicron. Il demande à ce que les systèmes de santé luttent au mieux pour éviter une catastrophe.

Il explique que ce variant Omicron «va continuer à évoluer» et appelle à la «responsabilité collective».

"This [#COVID19] virus will continue to evolve and threaten our health systems if we don’t improve the collective response.





I am highly concerned that Omicron being more transmissible, circulating at the same time as Delta - is leading to a tsunami of cases."-@DrTedros pic.twitter.com/K0qLOnQeK7

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 30, 2021