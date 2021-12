DIRECT - Coronavirus : plus de 3.500 patients en soins critiques

La France fait face à une déferlante du variant Omicron, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures, notamment sur le pass vaccinal, le télétravail, ou encore le port du masque en extérieur. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

21h28

L'Afrique du Sud, où a été détecté le mois dernier le variant Omicron, a annoncé jeudi un allègement des restrictions liées au Covid et notamment la levée du couvre-feu, le pays ayant passé le pic de cette vague de pandémie, a annoncé la présidence. Les demandes pour une levée du couvre-feu nocturne en vigueur de minuit à 04h00 du matin s'étaient multipliées ces derniers jours, en prévision de la Saint-Sylvestre.

Les propriétaires de restaurants et de bars avaient lancé une pétition en ligne baptisée «Pas de couvre-feu», adressée au président Cyril Ramaphosa. «Le couvre-feu est levé. Il n'y a donc plus aucune restriction sur les horaires de circulation», a indiqué la présidence. La vente d'alcool est autorisée après 23H00 pour les établissements avec une licence.

«Tous les indicateurs suggèrent que le pays a sans doute passé le pic de la quatrième vague» de l'épidémie, a-t-elle expliqué. Les nouvelles contaminations ont baissé de 29,7% la semaine dernière (89.781), par rapport à la semaine précédente (127.753).

20h06

Plus de 3.500 personnes atteintes du Covid-19 sont actuellement hospitalisées dans les services de soins critiques, où sont traités les cas les plus graves, selon les données publiées jeudi par Santé publique France.

Dans le détail, les services de soins critiques traitent actuellement 3.506 patients gravement atteints par le coronavirus, dont 299 nouveaux admis sur ces dernières 24 heures.

18h34

Le protocole sanitaire dans les écoles, collèges et lycées lors de la rentrée lundi sera identique à celui en vigueur avant les vacances scolaires, a appris l'AFP jeudi de sources syndicales.

«Il n'y a aucune nouveauté, rien d'annoncé», a résumé Guislaine David, porte-parole et secrétaire générale du SNUipp-FSU, à l'issue d'une réunion entre les syndicats d'enseignants et le ministère. A ce stade, le protocole n'est pas modifié : le niveau 3 (sur 4) est maintenu dans les écoles élémentaires, comme le niveau 2 dans les collèges et lycées, et tous les cours auront donc lieu en présentiel.

Les élèves de six ans et plus devront donc garder le masque, et les brassages resteront limités entre les classes et les niveaux.

17h37

L'autorité sanitaire portugaise a décidé jeudi de réduire de dix à sept jours la période d'isolement imposée aux personnes contaminées par le coronavirus sans présenter de symptômes, ainsi qu'à leurs leurs cas contact.

Mentionnant la durée plus courte de la période d'incubation du variant Omicron, qui constitue désormais 75% des nouveaux cas au Portugal, la Direction générale de la santé a ainsi emboîté le pas à d'autres pays qui ont déjà décidé de réduire cette quarantaine, comme l'Espagne voisine et les Etats-Unis.

Le Portugal, qui a une des populations les plus vaccinées du monde (89,4%), a néanmoins enregistré jeudi un nouveau record de contaminations quotidiennes, avec 28.659 cas supplémentaires en 24 heures.

17h19

La France assouplit les restrictions de voyages «pour les fêtes de fin d'année» pour les Britanniques souhaitant transiter par l'Hexagone pour regagner leur résidence européenne, a indiqué à l'AFP le ministère de l'Intérieur, alors que de nouvelles restrictions françaises liées au Covid-19 suscitent la confusion au Royaume-Uni.

De nombreux ressortissants britanniques se sont rendus «de bonne foi» au Royaume-Uni pour les fêtes de fin d'année et «éprouvent des difficultés à rejoindre leur pays de résidence», selon le ministère qui a décidé d'adresser des «consignes de tolérance» aux effectifs de police aux frontières afin que chacun puisse rejoindre sa résidence.

17h01

Port du masque obligatoire en ville, six personnes maximum par table dans les bars et restaurants, interdiction des rassemblements de plus de six personnes: le préfet de Mayotte a annoncé jeudi de nouvelles restrictions effectives dès vendredi pour freiner la progression de l'épidémie de Covid.

Face à une situation sanitaire qui «continue de se dégrader», avec un taux d'incidence «alarmant» de 163,9 pour 100.000 habitants la semaine du 21 au 27 décembre, et un service de réanimation «saturé», le préfet a pris de nouvelles mesures pour freiner la progression du variant Omicron «désormais majoritaire à Mayotte», territoire français de l'océan Indien, indique la préfecture dans un communiqué.

16h19

Le pape François a annulé sa traditionnelle visite du Nouvel An à la crèche de la place Saint-Pierre, du fait des risques de contamination par le Covid-19 induits par ce type de rassemblements, a annoncé le Vatican jeudi. Le souverain pontife est normalement accueilli par des fidèles lorsqu'il visite la crèche le 31 décembre, après avoir présidé les vêpres de fin d'année et chanté la prière du Te Deum.

Mais le Vatican a indiqué, dans son agenda, que "l'événement n'aura pas lieu, pour éviter les rassemblements et les risques induits de contaminations par le Covid-19".

15h14

Le cap symbolique du million de contaminations quotidiennes par le Covid-19 dans le monde a été franchi pour la première fois sur la semaine du 23 au 29 décembre, à quelques heures des festivités de Nouvel an sur lesquelles la pandémie pèsera une fois de plus.

En moyenne, 1.045.000 de nouveaux cas quotidiens ont été détectés sur la période, en hausse de 46% par rapport à la semaine précédente, selon un comptage jeudi de l'AFP établi à partir des bilans communiqués par chaque pays.

14h50

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé craindre un «tsunami des cas positifs» au variant Omicron. Il demande à ce que les systèmes de santé luttent au mieux pour éviter une catastrophe.

Il explique que ce variant Omicron «va continuer à évoluer» et appelle à la «responsabilité collective».

"This [#COVID19] virus will continue to evolve and threaten our health systems if we don’t improve the collective response.





I am highly concerned that Omicron being more transmissible, circulating at the same time as Delta - is leading to a tsunami of cases."-@DrTedros pic.twitter.com/K0qLOnQeK7 — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 30, 2021

14h00

Guillaume Rozier, le fondateur de l'application CovidTracker, qui suit de près l'épidémie de Coronavirus a expliqué ne plus pouvoir suivre l'évolution du variant Omicron.

Arrêt du suivi d’Omicron sur CovidTracker



La France a cassé les seules données publiques nous permettant de bien suivre la progression du variant Omicron, et on n’y peut plus rien. Explications… 1/16 pic.twitter.com/m5VJeQSTgC — GRZ (@GuillaumeRozier) December 29, 2021

Il évoque un problème de traçage des cas, et des anomalies dans les chiffres communiqués par le gouvernement. «La DGS a décidé vendredi 17 de chambouler les méthodes de criblage pour “mieux suivre Omicron”, en communiquant peu d’infos.

Depuis, la proportion de cas dont on connait la présence de C a chuté dans les données publiques. Il est désormais impossible de suivre Omicron», selon Guillaume Rozier.

Le problème de criblage du variant Omicron avait déjà été dénoncé par la chercheuse au CNRS Florence Debarre, le 26 décembre dernier.

Depuis ce lundi et le n-ième changement de doctrine de criblage, le nombre de résultats de criblage rapportés en open data (en vert sur la figure) est tellement faible que ces données sont maintenant inutilisables.





On ne peut plus suivre Omicron en France actuellement. ▫️1/4 pic.twitter.com/LSaI2pWK5W — Flo Débarre (@flodebarre) December 26, 2021

12h25

Des habitants de Xi'an ont indiqué jeudi à l'AFP manquer de nourriture, au moment où les autorités chinoises assurent que l'approvisionnement est "suffisant" dans la ville confinée pour cause de Covid-19. Xi'an (nord), célèbre pour l'armée souterraine du premier empereur de Chine, est sous cloche depuis une semaine, après des cas de Covid-19.

11h55

Le Prix Nobel de la Paix et ex-président finlandais Martti Ahtisaari, 84 ans, est à l'hôpital où il a été testé positif au Covid-19. C'est la deuxième fois que l'ancien médiateur de conflits internationaux contracte la maladie, après avoir déjà été contaminé en mars 2020.

11h48

Antoine Griezmann a été testé positif au Covid-19, annonce l'Atletico Madrid. Il est asymptomatique.

Le club a également indiqué que Diego Simeone, Koke, Hector Herrera et Joao Félix également positifs sont à l'isolement.

11h06

L'Arabie saoudite réinstaure des mesures de distanciation physique à la Grande Mosquée de La Mecque, la ville la plus sainte de l'islam, en raison d'un rebond épidémique dans le royaume qui accueillait des millions de pèlerins avant la pandémie.

11h01

Des Britanniques ne peuvent plus utiliser depuis plusieurs jours le tunnel sous la Manche pour transiter par la route par la France afin de rejoindre leur résidence européenne, en vertu des règles de circulation mises en place par la France pour freiner l'épidémie de Covid-19, créant la confusion à la frontière.

10h42

Plus de 6,8 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés la semaine dernière, un "nouveau record" dû "essentiellement" aux 16-65 ans, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé.

09h47

Branle-bas de combat chez le leader français des tests de diagnostics rapides. Biosynex a embauché 200 intérimaires pour répondre à une demande fulgurante d'autotests portée par les records de contaminations au Covid-19 et les fêtes de fin d'année.

Pour répondre aux commandes, il a fallu faire de la place. C'est donc sous un vaste chapiteau, dressé sur le parking, que l'entreprise basée à Illkirch-Graffenstaden, en banlieue de Strasbourg, a installé son atelier d'emballage des tests.

09h13

«L'ensemble des foires et salons ne sont pas concernés par les jauges» fixées lundi pour freiner le variant Omicron du Covid-19, a déclaré jeudi le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME, Jean-Baptiste Lemoyne.

Les zoos et parcs d'attractions ne sont pas non plus concernés par ces jauges fixées à 2.000 personnes maximum en intérieur et 5.000 en extérieur pour freiner le variant Omicron, a ajouté M. Lemoyne sur RMC.

08h45

Alors que le gouvernement impose trois à quatre jours de télétravail par semaine à partir de lundi prochain, les entreprises récalcitrantes risqueront une amende jusqu'à 1.000 euros par salarié, annonce sur LCI la ministre du Travail Elisabeth Borne.

Un amendement au projet de loi sur le pass vaccinal va être déposé d'ici à la fin de semaine.

05h07

Le nombre de nouveaux cas de Covid a été quasiment multiplié par trois en une semaine et continue de progresser de manière "préoccupante" en Guadeloupe, où le variant Delta reste majoritaire, ont annoncé l’ARS et la préfecture.

Quelque 543 cas ont été recensés du 20 au 26 décembre, contre 203 la semaine précédente et "près de 850 cas ont été recensés en moins de 3 jours" pour le début de la semaine allant du 27 décembre au 2 janvier, a précisé Valérie Denux, directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS), lors d'une conférence de presse. "La situation de cette semaine est vraiment très très préoccupante", a-t-elle expliqué.

02h04

Le régulateur mexicain des médicaments a autorisé mercredi l'utilisation en urgence du vaccin cubain Abdala contre le Covid-19, ont annoncé les autorités.

00h41

L'Argentine, après les Etats-Unis lundi, puis l'Espagne, a annoncé une réduction de la quarantaine pour personnes positives au Covid, de 10 à 7 jours, pour tenter de minimiser l'impact sur l'activité économique face à une flambée record des cas ces derniers jours sur fond de présence du variant Omicron.