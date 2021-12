Pays-Bas : 1,6 tonne de cocaïne saisie dans le port de Rotterdam

Les douanes néerlandaises ont découvert mercredi 29 décembre quelque 1,6 tonne de cocaïne dans le port de Rotterdam. La drogue était dissimulée dans des chargements en provenance d'Amérique du Sud.

Une partie du chargement était caché dans une cargaison de bananes en provenance d'Equateur, selon les procureurs en charge de l'affaire. Une autre partie, toujours au départ du même pays, était mélangée à des fèves de cacao.

Ce conteneur avait transité par la Colombie, autre place forte de la production de cocaïne, avant d'arriver à Anvers, en Belgique, dernière étape avant son entrée à Rotterdam, le plus grand port d'Europe.

Le dernier chargement représentait cinq sacs de sport enfouis dans une cargaison de ciment, attendue au Portugal.

Cette année plusieurs saisies importantes ont eu lieu dans le port de Rotterdam. En octobre dernier, les douanes avaient déjà mis la main sur un chargement de plus de 4 tonnes de cocaïne.

Dans un rapport sorti en septembre, Europol annonçait que la cocaïne était devenue la deuxième drogue la plus plébiscitée en Europe occidentale et centrale par les quelques 4,4 millions de consommateurs en un an.

L'agence a mis en garde les Pays-Bas et la Belgique qui «deviennent des plaques tournantes majeures du trafic de cocaïne en provenance de Colombie».