Positive au Covid dans l'avion, elle s'isole 5 heures dans les WC

Lors d'un vol en direction de l'Islande, une enseignante américaine a appris qu'elle était positive au Covid-19 et a terminé son voyage dans les toilettes de l'avion.

Les faits remontent au 20 décembre dernier. Lorsqu'elle a embarqué dans son vol reliant Chicago à Reykjavik, Marisa Fotieo a ressenti des douleurs à la gorge.

Cette dernière, qui possédait un autotest, décide de l'utiliser et apprend qu'elle est positive. Elle s'est alors auto-isolée dans les toilettes de l'appareil de la compagnie Icelandair. «Il y avait 150 personnes dans l'avion et ma plus grande peur, c'était de les contaminer», a-t-elle confié lors d'une émission sur NBC Today.

Dans une situation improbable, Marisa Fotieo a décidé d'immortaliser son confinement en le documentant sur son compte TikTok.

Dans son malheur, l'enseignante a été aidée par une hôtesse de l'air, qui a transformé son isolement en «une quarantaine VIP». Pendant cinq heures, l'employée d'Icelandair a fourni, boissons, nourriture et s'est assurée que sa nouvelle patiente se portait bien.

Leur complicité ne s'est pas arrêtée à l'atterrissage de l'avion. En effet, une fois en isolement dans un hôtel de la capitale islandaise, l'Américaine a reçu un colis rempli de cadeaux , de fleurs et d'un petit arbre de Noël. Une belle rencontre, dans des vacances improbables.