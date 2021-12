Qu’est-ce que la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne ?

La France prendra la présidence du Conseil de l’Union européenne le 1er janvier 2022. Un mandat qui durera jusqu’en juin 2022. Mais en quoi consiste cette présidence tournante ?

Mise en place dès 1958 avec la Communauté économique européenne (CEE), la présidence tournante a pour but de laisser successivement chaque État membre diriger la politique de l’Union européenne (UE). La durée de présidence a été fixée à six mois.

La présidence du Conseil de l’UE étant confiée à un État, elle ne se trouve pas entre les seules mains du chef de l’État mais dans celles de l’ensemble de son gouvernement. On parle alors d’un pays président. Son rôle est de planifier et présider les réunions du Conseil de l’UE et de le représenter dans les relations internationales et internes.

Le pays président devra également organiser des Conseils des ministres spécifiques à chaque compétence, qui seront présidés par le ministre national. Ainsi, si durant sa présidence la France organise un Conseil des ministres sur l’Agriculture, ce dernier sera présidé par le ministre français de l’Agriculture.

Seule exception à ce principe, le Conseil des ministres des Affaires étrangères, dont la présidence est confiée au Haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Sécurité. Ce dernier est désigné pour un mandat de 5 ans. Actuellement, le poste est occupé depuis décembre 2019 par l'Espagnol Josep Borrell.

Une présidence tournante sous forme de trio

En prenant la présidence du Conseil de l’Union européenne pendant six mois, la France devra donc mener le Conseil qui joue un rôle prédominant dans le fonctionnement de l’Union. Il a pour mission de coordonner les politiques des États membres (économiques, budgétaires, éducation, culture, jeunesse, sport, emploi), de définir la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE, et de conclure les accords internationaux. En codécision avec le Parlement européen, le Conseil doit également négocier et adopter les textes législatifs ainsi que le budget de l’UE.

En 2009, l’Union européenne a fait évoluer son principe de présidence tournante avec le Traité de Lisbonne, en instaurant une présidence tripartite. Jusqu’ici, le pays président régissait la politique qu’il souhaitait faire conduire à l’UE pendant une période de six mois, ce qui ne permettait pas la mise en place de politique à long terme.

La présidence tripartite regroupe désormais trois pays qui travaillent ensemble à l’élaboration d’une politique commune sur une période de six mois. Par exemple, la France forme un trio avec la République Tchèque et la Suède. Ils vont donc fixer en commun des objectifs pour l’année et demie qui vient, et se relayer à la présidence du Conseil.

La dernière présidence française remonte à 14 ans. La France, alors gouvernée par Nicolas Sarkozy, présidait durant la seconde partie de l’année, entre juillet et décembre 2008. La présidence française qui arrive aura une particularité, le possible changement de chef d'État. Si Emmanuel Macron n'est pas réélu en avril 2022 ou ne se présente pas, un autre président français pourrait avoir la charge de faire le bilan de ces six mois.