Sécheresse : le Colorado ravagé par des incendies

Des centaines de maisons ont été détruites ce jeudi 30 décembre par des incendies dans le Colorado. L'Etat de l'Ouest américain subit des vents violents et est confronté à une sécheresse historique.

Cet Etat connaît une sécheresse historique qui a largement facilité la propagation des flammes. Dans le comté de Boulder, des hôtels, des centres commerciaux et plus de 650 hectares de végétation sont partis en fumée.

Des rafales de plus de 160 km/h ont été observées à certains endroits, compliquant les efforts des pompiers.

Des images diffusées par CBS ont montré un immeuble d'habitation en flammes que les pompiers tentaient d'éteindre.

Video from @BroomfieldPD shows how scary the #MarshallFire was as the sun set…and the devastation only got worse as the night continued.





More than 600 homes presumed lost on top of many businesses.



