DIRECT - Coronavirus : 1.500 personnes en «rave-party» dans l'Yonne, la préfecture intervient

La France fait face à une déferlante du Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures, notamment sur le pass vaccinal, le télétravail, ou encore le port du masque en extérieur. Suivez toute l'actualité liée à la pandémie.

10h

«Environ 500 véhicules et 1.500 personnes occupent de manière illégale la partie extérieure d'un site industriel [...] vers la zone industrielle de Saint-Florentin, à Migennes», a ainsi communiqué la préfecture de l'Yonne ce samedi 1er janvier, annonçant qu'un «important dispositif de gendarmerie [était] en place afin de sécuriser les abords du site».

Communiqué de presse du 1er janvier 2022 pic.twitter.com/JvHKWJkKAp — Préfet de l'Yonne (@Prefet89) January 1, 2022

Une enquête pour «organisation illicite d'un rassemblement festif à caractère musical» pourrait être ouverte, à la demande du préfet de l'Yonne, et ce, en lien avec le procureur de la République.

Un périmètre de sécurité a d'ores et déjà été installé, et des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants seraient en cours, selon la préfecture, qui condamne fermement de rassemblement «non déclaré», qui survient en pleine pandémie.

5h30

Le cap symbolique du million de cas quotidiens de coronavirus dans le monde a été franchi dans les dernières heures de l'année 2021, après l'émergence du variant Omicron, particulièrement contagieux.

Officiellement, plus de 5,4 millions de personnes sont mortes depuis que le virus a été identifié pour la première fois en Chine en décembre 2019.