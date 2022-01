DIRECT - Coronavirus : l'Europe a dépassé les 100 millions de cas recensés ce samedi

La France fait face à une déferlante du Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures, notamment sur le pass vaccinal, le télétravail, ou encore le port du masque en extérieur. Suivez toute l'actualité liée à la pandémie.

21h08

Epicentre actuel de la pandémie de Covid-19, l'Europe a dépassé le cap des 100 millions de cas recensés depuis la découverte du virus en décembre 2019, soit plus du tiers du total des contaminations dans le monde.

Les 100.074.753 contaminations recensées dans la région européenne (52 pays et territoires allant de la côte Atlantique jusqu’à l’Azerbaïdjan et à la Russie) représentent plus du tiers des 288.279.803 cas détectés dans le monde depuis le début de la pandémie.

Avec plus de 4,9 millions de contaminations enregistrées ces sept derniers jours, (59% de plus que la semaine précédente), la région fait actuellement face à des niveaux de contaminations inédits.

Les dix pays, hors micro-états, avec l'incidence (nombre de cas sur sept jours pour 100.000 habitants) la plus élevée dans le monde se situent tous en Europe, à commencer par le Danemark (incidence de 2.045), Chypre (1.969) et l’Irlande (1.964).

20h38

Le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 a de nouveau progressé ces dernières 24 heures, avec 18.811 patients au total selon les chiffres publiés samedi par Santé publique France.

Les nouvelles admissions ont toutefois nettement reculé avec 1.102 patients ces dernières 24 heures, contre 1.928 enregistrés la veille du Nouvel An.

Les services de soins critiques, dont les réanimations, prennent en charge 3.560 personnes (3.543 la veille) atteintes des formes les plus graves de la maladie, et ont compté 197 nouvelles admissions entre vendredi et samedi.

En 24 heures, 111 personnes ont succombé au Covid à l'hôpital, portant le bilan total à 123.851 décès depuis le début de l'épidémie.

17h26

Les assistantes maternelles exerçant à leur domicile ou en maison d'assistants maternels pourront, à partir de lundi, «accueillir jusqu'à six enfants simultanément», selon un décret paru samedi au Journal officiel, qui détaille «les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire».

À compter de lundi, quand l'assistante maternelle travaillera chez elle, «le nombre de mineurs de tous âges placés sous (sa) responsabilité exclusive» et «présents simultanément à son domicile» ne pourra pas être supérieur à «huit, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans», précise le gouvernement dans son décret.

Dans les «maisons d'assistants maternels», le nombre d'enfants «simultanément accueillis» ne pourra pas «excéder vingt».

15h24

Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a indiqué samedi que de nouvelles restrictions n'interviendraient qu'«en tout dernier ressort» en Angleterre malgré une déferlante des cas Omicron, estimant qu'il fallait apprendre à «vivre avec» le coronavirus.

Le Royaume-Uni, l'un des pays les plus touchés avec plus de 148.600 morts de la pandémie, enregistre tous les jours des records de contaminations (plus de 189.000 en 24 heures vendredi). Les hospitalisations sont en hausse aussi, même si les autorités soulignent pour l'instant que le variant Omicron semble provoquer des formes moins sévères que le Delta.

12h30

En France, le port du masque va être obligatoire dès 6 ans à partir de ce lundi 3 janvier dans les transports et pour les déplacements dans les restaurants, selon un décret paru ce samedi 1er janvier au Journal officiel.

Cette obligation – qui concernait jusqu'à présent les enfants à partir de 11 ans – va s'appliquer dans les transports collectifs, bateaux, avions, et véhicules (dont les taxis et VTC), ainsi que dans les gares, stations de transports publics et aérogares, selon le décret.

10h

«Environ 500 véhicules et 1.500 personnes occupent de manière illégale la partie extérieure d'un site industriel [...] vers la zone industrielle de Saint-Florentin, à Migennes», a ainsi communiqué la préfecture de l'Yonne ce samedi 1er janvier, annonçant qu'un «important dispositif de gendarmerie [était] en place afin de sécuriser les abords du site».

Communiqué de presse du 1er janvier 2022 pic.twitter.com/JvHKWJkKAp — Préfet de l'Yonne (@Prefet89) January 1, 2022

Une enquête pour «organisation illicite d'un rassemblement festif à caractère musical» pourrait être ouverte, à la demande du préfet de l'Yonne, et ce, en lien avec le procureur de la République.

Un périmètre de sécurité a d'ores et déjà été installé, et des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants seraient en cours, selon la préfecture, qui condamne fermement de rassemblement «non déclaré», qui survient en pleine pandémie.

5h30

Le cap symbolique du million de cas quotidiens de coronavirus dans le monde a été franchi dans les dernières heures de l'année 2021, après l'émergence du variant Omicron, particulièrement contagieux.

Officiellement, plus de 5,4 millions de personnes sont mortes depuis que le virus a été identifié pour la première fois en Chine en décembre 2019.