DIRECT - Coronavirus : Jean Castex réunira lundi 10 ministres pour «faire le point» sur le variant Omicron

La France fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

18h50

Le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer mise sur la multiplication des tests pour les élèves, une forte incitation à la vaccination des 5-11 ans et un appel aux maires pour doter leurs écoles en capteurs de CO2 pour éviter la désorganisation de l'école face au Covid-19.

«Dès ce lundi, à l’école primaire, nous renforçons notre politique de contact-tracing. Elle passera par la multiplication des tests et la participation des familles à ce dispositif fondé sur la responsabilisation», a indiqué M. Blanquer dans un entretien au Parisien.

Si un cas positif au Covid-19 est détecté dans une classe, tous les élèves devront faire trois tests en quatre jours. Le premier test négatif leur permettra de revenir en classe. «Ce qui change, c’est que désormais, quand la famille fera le premier test, elle recevra en pharmacie deux autotests gratuits, pour que les élèves se testent à nouveau à la maison à J+2 et à J+4», a précisé le ministre.

18h28

Le Premier ministre Jean Castex réunira lundi à 16H00 dix de ses ministres «afin de faire le point sur l'impact du variant Omicron et sur la continuité des services publics essentiels», a annoncé Matignon dimanche à l'AFP.

«Hôpitaux, lieux d'enseignements, transports en commun, administrations, armée, gendarmeries et commissariats ou encore entreprises du secteur de l'énergie» seront les secteurs concernés, a précisé cette source.

Les ministres de la Santé Olivier Véran, de l'Economie Bruno Le Maire, de l'Intérieur Gérald Darmanin, de l'Education Jean-Michel Blanquer, du Travail Elisabeth Borne, des Armées Florence Parly, de la Fonction publique Amélie de Montchalin, de la Transition écologique Barbara Pompili, des Transports Jean-Baptiste Djebbari et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal participeront à cette réunion présidée par le Premier ministre.

17h39

La hausse du nombre de cas de Covid-19 aux Etats-Unis suit une courbe «presque verticale», ce qui n'est pour l'instant pas le cas des hospitalisations, a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire.

«Nous sommes au milieu d'une très forte vague», a affirmé le Dr Fauci sur la chaîne de télévision ABC, précisant que l'augmentation des cas, «presque verticale», était «sans précédent», avec une moyenne à presque 400.000 nouvelles contaminations par jour.

16h45

Des milliers de personnes étaient rassemblées dimanche à Amsterdam pour protester contre les restrictions sanitaires en vigueur aux Pays-Bas, où un nouveau confinement a été imposé une semaine avant Noël face à la propagation du variant Omicron.

Tous les magasins non essentiels, restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres sont fermés jusqu'au 14 janvier et les écoles au moins jusqu'au 9 janvier. À l'extérieur, seuls les rassemblements de deux personnes sont autorisés, sauf exceptions comme les enterrements.

14h07

La star argentine du Paris SG, Lionel Messi, fait partie des quatre joueurs de l'effectif du Paris SG contrôlés positifs au coronavirus, a annoncé dimanche le club à la veille d'un match de Coupe de France à Vannes.

Messi a été testé en Argentine, où il a passé en famille une semaine de vacances, dans sa ville natale de Rosario. «Il est constamment en contact avec notre service médical. Quand il sera négatif, il pourra retourner en France», a précisé en conférence de presse l'entraîneur Mauricio Pochettino.

13h40

Les entreprises situées en Outre-mer les plus touchées par les restrictions prises pour endiguer la crise sanitaire en novembre et décembre pourront bénéficier d'aides, a annoncé dimanche le gouvernement. Les mesures concernent les entreprises des "secteurs protégés", inscrites sur les listes S1 et S1 bis, comme la restauration, les agences de voyage et les salles de sports.

10h00

Le délai pour faire sa dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 va être réduit, à partir du 15 février, à 4 mois maximum au lieu de 7 pour pouvoir conserver un pass sanitaire valide, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran dans le JDD. La règle actuellement en vigueur est qu'à partir du 15 janvier, le pass sanitaire devient inactif au bout de 7 mois en l'absence de dose de rappel, souvent appelée troisième dose.

9h35

D'après Arnaud Fontanet, épidémiologiste, le pic du nombre de cas de Covid-19 «devrait culminer mi-janvier». Il ajoute que «le pic hospitalier pourrait avoir lieu une semaine plus tard» et que «l'Ile-de-France sera la première touchée». Interrogé par le Journal du dimanche, ce membre du Conseil scientifique dit s'attendre «à un immense défi logistique et organisationnel», alors que l'hôpital est «déjà très éprouvé par 22 mois de crise sanitaire».

8h05

Invité de la matinale de CNEWS, le pédiatre Robert Cohen explique que le variant Omicron «ne crée pas d’infections plus sévères chez les petits, mais il va y avoir plus de cas et ça, c’est vrai aussi chez les petits». Selon lui, installer des capteur de CO2 à l’école «est impératif». Le spécialiste rappelle l'importance de la qualité de l’air dans la lutte contre un virus dont la transmission est aéroportée.

7h00

Les règles d'isolement des personnes positives au Covid-19 seront allégées à partir de lundi 3 janvier. Les Français ayant un schéma vaccinal complet devront s'isoler pendant 7 jours quel que soit le variant, un isolement qui pourra être levé au bout de 5 jours en cas de test antigénique ou PCR négatif.

Par ailleurs, il n'y aura plus de quarantaine pour les personnes cas contact disposant d'un schéma vaccinal complet, a annoncé Olivier Véran dans le Journal du Dimanche.