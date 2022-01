DIRECT - Coronavirus : le délai pour recevoir sa dose de rappel réduit de 7 à 4 mois dès le 15 février

La France fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

13h40

Les entreprises situées en Outre-mer les plus touchées par les restrictions prises pour endiguer la crise sanitaire en novembre et décembre pourront bénéficier d'aides, a annoncé dimanche le gouvernement. Les mesures concernent les entreprises des "secteurs protégés", inscrites sur les listes S1 et S1 bis, comme la restauration, les agences de voyage et les salles de sports.

10h00

Le délai pour faire sa dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 va être réduit, à partir du 15 février, à 4 mois maximum au lieu de 7 pour pouvoir conserver un pass sanitaire valide, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran dans le JDD. La règle actuellement en vigueur est qu'à partir du 15 janvier, le pass sanitaire devient inactif au bout de 7 mois en l'absence de dose de rappel, souvent appelée troisième dose.

9h35

D'après Arnaud Fontanet, épidémiologiste, le pic du nombre de cas de Covid-19 «devrait culminer mi-janvier». Il ajoute que «le pic hospitalier pourrait avoir lieu une semaine plus tard» et que «l'Ile-de-France sera la première touchée». Interrogé par le Journal du dimanche, ce membre du Conseil scientifique dit s'attendre «à un immense défi logistique et organisationnel», alors que l'hôpital est «déjà très éprouvé par 22 mois de crise sanitaire».

8h05

Invité de la matinale de CNEWS, le pédiatre Robert Cohen explique que le variant Omicron «ne crée pas d’infections plus sévères chez les petits, mais il va y avoir plus de cas et ça, c’est vrai aussi chez les petits». Selon lui, installer des capteur de CO2 à l’école «est impératif». Le spécialiste rappelle l'importance de la qualité de l’air dans la lutte contre un virus dont la transmission est aéroportée.

7h00

Les règles d'isolement des personnes positives au Covid-19 seront allégées à partir de lundi 3 janvier. Les Français ayant un schéma vaccinal complet devront s'isoler pendant 7 jours quel que soit le variant, un isolement qui pourra être levé au bout de 5 jours en cas de test antigénique ou PCR négatif.

Par ailleurs, il n'y aura plus de quarantaine pour les personnes cas contact disposant d'un schéma vaccinal complet, a annoncé Olivier Véran dans le Journal du Dimanche.