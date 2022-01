Le Parlement sud-africain en proie à un violent incendie

Un violent incendie s’est déclaré dans l’enceinte du Parlement sud-africain, au Cap, ce dimanche 2 janvier. Une partie du toit s'est effondrée.

«Le toit de l’ancien bâtiment abritant l’Assemblée nationale s’est effondré, il n’en reste rien. L’ensemble a subi d’importants dégâts provoqués par la fumée et l’eau», a déclaré le responsable des services de sécurité et de secours de la Ville, Jean-Pierre Smith. Il ajoute également que «l’incendie n’est pas maîtrisé».

Dans un communiqué établi par le Parlement sud-africain, il est indiqué que les causes de l’incendie restent pour le moment inconnues, toutefois «les enquêtes sont en cours par les autorités compétentes». Le feu s’est déclenché vers 5h00 du matin dans l’aile la plus ancienne de l’édifice achevé en 1884.

Speaker Mapisa-Nqakula saddened by the fire at Parliament pic.twitter.com/gB5fekDbA7

— Parliament of RSA (@ParliamentofRSA) January 2, 2022