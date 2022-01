Malaisie : une cinquantaine de morts et des milliers de déplacés à cause des graves inondations

Depuis plusieurs jours, de graves inondations causées par des pluies diluviennes touchent la Malaisie. Les autorités locales font état ce dimanche de milliers de personnes déplacées et d’une cinquantaine de morts.

Si le pays connaît des épisodes de pluie très intenses tous les ans à la saison de la mousson, la Malaisie a été prise en défaut cette année à cause de pluies ininterrompues depuis le 17 décembre dernier.

Selangor, l'État le plus riche et le plus densément peuplé du pays, qui entoure la capitale Kuala Lumpur, est l'une des régions les plus touchées par ces inondations. Dans les États de Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Malacca, Negeri Sembilan et Sabah, le niveau de l’eau a également été rapporté comme dangereux et de nombreux axes routiers ont été coupés.

125.000 personnes touchées

Depuis le début des pluies, plus de 125.000 personnes ont été déplacées. À ce stade, 117.000 ont pu rentrer chez elles et plus de 8.000 personnes sont toujours hébergées dans des centres d’urgence mis en place par les autorités. Cinquante personnes sont décédées et deux sont toujours portées disparues, a indiqué l’inspecteur général de la police malaisienne ce dimanche.

L'Agence nationale de gestion des situations d'urgence a indiqué que les intempéries allaient perdurer jusqu'à mardi.

L’opposition au gouvernement a vivement dénoncé la gestion de la crise, notamment le manque d’anticipation et de moyens, appelant à l’ouverture d’une enquête. Une mauvaise coordination entre les agences du gouvernement et un déploiement tardif de l'armée «ont transformé une catastrophe naturelle en une catastrophe humaine, de gouvernance», a souligné le leader de l'opposition Anwar Ibrahim. Le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob a admis des «faiblesses» dans la réponse du gouvernement mais il a promis des progrès à l'avenir.