DIRECT - Coronavirus : face à la vague Omicron, une rentrée scolaire sous tension

La France fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

9h16

Le mois de janvier va être "difficile à l'hôpital", compte tenu de l'épidémie de Covid-19 et des "autres pathologies", a averti lundi sur France Inter le ministre de la Santé, Olivier Véran, disant ne pas voir pour le moment "de ralentissement" du variant Omicron.

"Le risque encouru avec Omicron est un risque de saturation de nos hôpitaux, des lits d'hospitalisation conventionnels", a-t-il mis en garde. "Omicron est moins dangereux" et "provoque moins de détresse respiratoire aiguë, et les besoins de lits en réanimation sont moins importants qu'avec les variants précédents", mais il peut provoquer "des besoins en oxygène de trois, quatre jours et donc on s'attend à un afflux de malades dans les lits d'hospitalisation conventionnelle", a expliqué le ministre.

7h01

Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a contracté le Covid-19, a annoncé dimanche le Pentagone, précisant qu'il souffrait de symptômes "légers" et resterait en quarantaine chez lui pendant les cinq prochains jours.

Dans un communiqué, diffusé par son ministère, M. Austin précise être pleinement vacciné, y compris avec une troisième dose de rappel, "ce qui fait que l'infection est beaucoup plus légère qu'elle ne l'aurait été autrement", écrit-il.

"Les vaccins marchent et resteront une exigence médicale militaire pour notre personnel", ajoute le chef du Pentagone. "Je continue à encourager tous ceux qui sont éligibles à une dose de rappel de la faire".

6h34

Les élèves reprennent aujourd'hui le chemin de l'école. Sur le plan du protocole sanitaire, pas de grand changement à prévoir pour cette rentrée scolaire à risques: le niveau 3 (sur 4) est maintenu dans les écoles élémentaires, tout comme le niveau 2 dans les collèges et lycées, afin de réduire le brassage entre les classes et les niveaux.

Seule évolution : le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a décidé le renforcement de la politique de "contact tracing", qui soumettra les élèves à trois tests en quatre jours s'il y a un positif dans la classe.

"Ce qui change, c’est que désormais, quand la famille fera le premier test, elle recevra en pharmacie deux autotests gratuits, pour que les élèves se testent à nouveau à la maison à J + 2 et à J + 4", a indiqué le ministre, dans un entretien au Parisien dimanche soir.