DIRECT - Coronavirus : Olivier Véran a défendu le projet de loi sur le pass vaccinal, devant l'assemblée

La France fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

16h43

Les autorités sanitaires américaines ont autorisé lundi un rappel du vaccin de Pfizer pour les 12-15 ans, et réduit de six à cinq mois le délai avant l'injection de cette troisième dose, pour toutes les tranches d'âge.

Ces décisions interviennent en pleine flambée de l'épidémie dans le pays, liée au variant Omicron, et au moment où les écoliers s'apprêtent à retourner en classe après les fêtes de fin d'années.

L'Agence américaine des médicaments (FDA) a également autorisé une dose de rappel du vaccin de Pfizer-BioNtech pour les enfants immunodéprimés entre 5 et 11 ans. Il s'agit par exemple de ceux ayant reçu une transplantation d'organe. Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) doivent encore avaliser cette décision.

16h41

A la veille du derby à Lens en 16e de finale de Coupe de France, Lille a annoncé lundi avoir sept joueurs positifs au Covid dans son effectif.

«On avait quatre cas de Covid qui se transforment en sept cas de Covid. On a retesté les joueurs aujourd'hui et il y en avait trois de positifs en plus», a annoncé l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec en conférence de presse.

16h21

Olivier Véran a défendu lundi devant l'Assemblée nationale le projet de loi créant le pass vaccinal, combattu par une partie de l'opposition que le ministre de la Santé a accusée d'être gagnée par «l'égoïsme» ou le «repli sur soi».

Face au «raz-de-marée» du variant Omicron du Covid-19, «vertigineux», il s'agit de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, aux foires ou aux transports publics interrégionaux, a-t-il rappelé, au coup d'envoi des débats en première lecture.

«Nous avons un vaccin» et d'ici mardi, les Français seront «53 millions à avoir reçu une première injection», a souligné le ministre, pour qui cela montre que «la société française n'est pas divisée». Pour lui, c'est un texte de «sang froid et de responsabilité».

16h00

Près de 3.000 passagers d'un navire de croisière, en majorité allemands, ont été débarqués lundi à Lisbonne au lieu de repartir pour l'archipel espagnol des Canaries après plusieurs cas de Covid-19 à bord, ont annoncé les autorités portugaises.

Les premiers passagers testés négatifs ont commencé à débarquer lundi à l'aube pour être acheminés en bus «vers l'aéroport de Lisbonne afin de regagner leur destination d'origine», a indiqué à l'AFP Diogo Vieira Branco, capitaine du port de Lisbonne et commandant de la police maritime de la capitale portugaise.

14h45

Une enquête a été ouverte vendredi après la parution d'un article du quotidien Le Parisien dans lequel ses auteurs expliquent avoir obtenu un faux pass sanitaire auprès d'un réseau organisé, a-t-on appris lundi auprès de sources policière et proche du dossier.

L'enquête, ouverte par le parquet de Paris pour faux et usage de faux, a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA) de la police judiciaire parisienne, selon les deux sources.

13h50

Le FC Metz, plutôt épargné depuis le début de la pandémie, a annoncé lundi à l'AFP avoir quatre cas de Covid au sein de son effectif professionnel, confirmant une information du quotidien Le Républicain Lorrain.

13h26

Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand a été testé positif au Covid-19 ce lundi. Un communiqué de presse indique qu'il présentait des «symptômes légers» depuis hier soir.

A l'isolement, il continuera d'exercer ses fonctions à distance, peut-on également lire.

13h22

Le président du Botswana, un des premiers pays avec l'Afrique du Sud voisine à avoir détecté le variant Omicron, a été placé en isolement après avoir été testé positif au Covid, a annoncé lundi le gouvernement dans un communiqué.

13h11

Le gouvernement a annoncé un renforcement des aides pour les entreprises affectées par les restrictions sanitaires, particulièrement le secteur du tourisme, au moment où le variant Omicron déferle et menace l'économie française.

Toutes les entreprises faisant l'objet de mesures de restrictions sanitaires bénéficieront de l'activité partielle sans reste à charge, a indiqué le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire à l'issue d'une réunion à Bercy, ajoutant que le dispositif de prise en charge des coûts fixes sera élargi à l'ensemble des entreprises du tourisme, et que les remboursements inférieurs à 50.000 euros seront accélérés.

13h03

La ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Elisabeth Moreno a annoncé lundi être testée positive au Covid-19 et poursuivre ses fonctions à distance.

Cas contact, j'ai réalisé ce matin un test et je viens d'apprendre que je suis positive à la Covid-19.





Conformément aux règles en vigueur édictées par le Gouvernement, je m'isole dès à présent et continue d'assurer mes fonctions à distance. — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) January 3, 2022

13h01

La candidate RN à l'élection présidentielle Marine Le Pen va décaler de trois semaines, "à cause de la situation sanitaire", le meeting initialement prévu le 15 janvier pour lancer sa campagne, a annoncé son service de presse lundi.

9h16

Le mois de janvier va être "difficile à l'hôpital", compte tenu de l'épidémie de Covid-19 et des "autres pathologies", a averti lundi sur France Inter le ministre de la Santé, Olivier Véran, disant ne pas voir pour le moment "de ralentissement" du variant Omicron.

"Le risque encouru avec Omicron est un risque de saturation de nos hôpitaux, des lits d'hospitalisation conventionnels", a-t-il mis en garde. "Omicron est moins dangereux" et "provoque moins de détresse respiratoire aiguë, et les besoins de lits en réanimation sont moins importants qu'avec les variants précédents", mais il peut provoquer "des besoins en oxygène de trois, quatre jours et donc on s'attend à un afflux de malades dans les lits d'hospitalisation conventionnelle", a expliqué le ministre.

7h01

Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a contracté le Covid-19, a annoncé dimanche le Pentagone, précisant qu'il souffrait de symptômes "légers" et resterait en quarantaine chez lui pendant les cinq prochains jours.

Dans un communiqué, diffusé par son ministère, M. Austin précise être pleinement vacciné, y compris avec une troisième dose de rappel, "ce qui fait que l'infection est beaucoup plus légère qu'elle ne l'aurait été autrement", écrit-il.

"Les vaccins marchent et resteront une exigence médicale militaire pour notre personnel", ajoute le chef du Pentagone. "Je continue à encourager tous ceux qui sont éligibles à une dose de rappel de la faire".

6h34

Les élèves reprennent aujourd'hui le chemin de l'école. Sur le plan du protocole sanitaire, pas de grand changement à prévoir pour cette rentrée scolaire à risques: le niveau 3 (sur 4) est maintenu dans les écoles élémentaires, tout comme le niveau 2 dans les collèges et lycées, afin de réduire le brassage entre les classes et les niveaux.

Seule évolution : le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a décidé le renforcement de la politique de "contact tracing", qui soumettra les élèves à trois tests en quatre jours s'il y a un positif dans la classe.

"Ce qui change, c’est que désormais, quand la famille fera le premier test, elle recevra en pharmacie deux autotests gratuits, pour que les élèves se testent à nouveau à la maison à J + 2 et à J + 4", a indiqué le ministre, dans un entretien au Parisien dimanche soir.