«Flurona» : ce que l'on sait de cette double infection à la grippe et au coronavirus détectée en Israël

Une nouvelle maladie sous surveillance. La «Flurona» n'est pas un nouveau variant du coronavirus, mais la contraction de deux pathologies que sont le covid-19 et la grippe («flu»en anglais).

Ce terme est utilisé pour qualifier un patient atteint par les deux virus simultanément. Comme en Israël, où une femme enceinte non-vaccinée a été admise à l'hôpital Beilinson de Petah Tikva.

Premier cas ?

Ce lundi 3 janvier, Israël a confirmé son premier cas de «Flurona» sur son territoire. Selon leurs informations, il s'agit d'une femme enceinte non-vaccinée qui présentait des symptômes bénins. D'après The Times of Israel, cette double infection a été découverte lors d'analyses hospitalières.

Toutefois, ce n'est pas le premier cas dans le monde. Selon ce média local, des cas de «flurona» ont déjà été observés aux Etats-Unis en 2020.

Une «twindemic» ?

A présent, l'Etat hébreu craint la possibilité d'une double épidémie, dit «twindemic» en anglais, à même de frapper le pays, alors que les personnes de plus de 60 ans sont appelées à recevoir leur quatrième dose de vaccin contre le coronavirus.

En effet, les services hospitaliers craignent une hausse des hospitalisations car la conjugaison de la grippe et du covid-19 affecte à chaque fois les voies respiratoires.

«C'est la même maladie. Les deux s'attaquent au système respiratoire», a ainsi indiqué le professeur Arnon Vizhnitser, directeur du département de gynécologie de l'hôpital de Petah Tikva, cité par The Times of Israel.

Un risque accru ?

Les autorités sanitaires israéliennes sont actuellement déjà submergées par les patients atteints d'un côté par la grippe et de l'autre par le Covid-19. Ces dernières semaines, le pays a connu un pic de cas de grippe, avec près de 2.000 personnes hospitalisées, selon The Times Of Israel.

Parmi les cas les plus graves, un enfant de 6 ans atteint d'une myocardite (une inflammation du myocarde, le muscle cardiaque NDLR) est décédé et une femme enceinte âgée de 31 ans est également morte après son accouchement, à cause de complications respiratoires.

Aussi, dans ce contexte, des analyses sont en cours afin de déterminer si cette nouvelle maladie pourrait provoquer des formes sévères.