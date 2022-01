Un an après le violent assaut du Capitole, les Américains restent préoccupés pour leur démocratie

Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans de Donald Trump, refusant de reconnaître l’élection de Joe Biden, ont pris d’assaut de Capitole, en y pénétrant par effraction pour se livrer à des saccages et pillages dans un débordement de violence. Un an plus tard, les Américains sont encore «préoccupés» par l’avenir de leur démocratie, selon deux sondages.

66% d’entre eux estiment que la démocratie des Etats-Unis est en danger, selon une importante étude YouGov pour CBS News publiée ce dimanche, et 68% des sondés estiment que les événements survenus au Congrès l’année dernière sont significatifs d’une croissance de la violence politique.

Un autre sondage également publié dimanche par le Washington Post indique que 34% des Américains estiment que l’usage de la violence par des citoyens contre le gouvernement peut parfois être justifié. L’étude YouGov et CBS News a également mis en lumière les sujets pour lesquels le recours à la violence pourrait être justifié, selon les sondés : les droits civiques (35% pour, 65% contre), la législation sur les armes (29% pour, 71% contre), et même le résultat d’une élection (28% pour, 72% contre).

Patriotisme ou insurrection ?

L’interprétation des événements du 6 janvier 2021 reste extrêmement partagée et fracturée entre les proches des Démocrates et ceux des Républicains : si les premiers estiment à 85% que ces actes relèvent de l’insurrection et d’une tentative de renverser le gouvernement, les seconds estiment à 47% qu’il s’agissait d’une manifestation du patriotisme des Américains, et 56% d’actes visant à «défendre la liberté».

Selon le sondage du Washington Post, 92% des Démocrates jugent Donald Trump en très grande partie responsable de l’assaut du Capitole, alors que 72% des Républicains estiment qu’il n’a pas ou que peu de responsabilité dans ces événements.

Juste avant l’assaut, Donald Trump s’était cependant adressé à ses partisans, leur assurant que l’élection lui avait été «volée», les appelant à «se battre comme des diables». Sans tenir compte des proximités partisanes, 60% des Américains reconnaissent la part de responsabilité de l'ancien président dans l’attaque.

Des soutiens pour Trump en 2024

Certains continuent toutefois de penser que Joe Biden est un président illégitime, élu dans le cadre d’une élection truquée, et que la fonction de Président des Etats-Unis revient à Donald Trump. Si 62% des Américains estiment que ce dernier ne devrait plus jamais se représenter, 26% attendent sa candidature en 2024, et 12% souhaitent qu’il se batte pour récupérer sa place aujourd’hui, selon le sondage CBS News.

Jeudi, le 6 janvier, Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris prendront la parole pour marquer le tout premier anniversaire de l’assaut du Capitole. Alors qu’il avait fait des promesses de réconciliation, l’actuel locataire de la Maison Blanche peine à rassembler autour de lui, et fait face à des affronts même dans son propre camp.