Affaire Epstein : le prince Andrew est-il protégé par un pacte financier ?

Accusé d'agressions sexuelles par l'Américaine Virginia Giuffre, le prince Andrew n'a - pour l'instant - pas été jugé. Ses avocats espèrent bien tirer avantage d'un accord financier conclu entre la plaignante et le criminel Jeffrey Epstein.

Celui-ci s'était donné la mort en 2019 avant l'ouverture de son procès. Il avait utilisé sa célébrité et son argent pour mettre en place un trafic sexuel d'adolescentes, parmi lesquelles figurait Virginia Giuffre. Il aurait signé avec elle un accord en 2009 l'engageant à ne jamais l'attaquer en justice, lui ou «d'autres accusés potentiels». La jeune fille avait reçu 500.000 euros en échange.

Les avocats du prince Andrew et de Virginia Giuffre se réunissent ce 4 janvier avec le juge du tribunal fédéral de Manhattan. L'enjeu est de déterminer si le second fils d'Elizabeth II fait partie des «accusés potentiels». Virginia Giuffre soutient qu'elle lui a été «offerte» par Jeffrey Epstein en 2001, alors qu'elle était âgée de 17 ans. Il aurait abusé d'elle à trois reprises à Londres, à New York et sur les Îles vierges américaines, dans des résidences d'Epstein et de sa compagne et complice Ghislaine Maxwell. «Ghislaine m'a dit que je devais faire pour Andrew ce que je faisais pour Jeffrey, et ça m'a rendu malade», a témoigné sur la BBC Virginia Giuffre, aujourd'hui âgée de 38 ans. «Je ne m'attendais pas à ça de la part de la royauté.»

La victime a porté plainte en civil et attend un dédommagement financier. Depuis six mois, les avocats du prince Andrew tentent de faire classer cette plainte sans suite. Ils espèrent aujourd'hui que le pacte jouera en leur faveur. Mais celui-ci ne cite pas le nom du prince : les avocats de Virginia Giuffre estiment donc qu'il le ne «couvre» pas.

Le prince Andrew nie

Le prince Andrew nie catégoriquement les faits. Il a même affirmé ne pas se souvenir de Virginia Giuffre, alors qu'une photo le montre en train de l'enlacer par la taille, avec Ghislaine Maxwell en arrière-plan. Ses justifications auprès de la BBC en 2019 avaient été jugées désastreuses par les observateurs. Le prince Andrew n'avait exprimé aucun regret pour son amitié avec Jeffrey Epstein, et aucune empathie pour ses victimes. Après ce fiasco, il s'était retiré de la vie publique. Il pourrait être jugé entre septembre et décembre 2022 si la plainte n'est pas classée sans suite.

Au-delà du prince Andrew, Jeffrey Epstein fréquentait également les ex-présidents américains Bill Clinton et Donald Trump. Ce dernier a d'ailleurs apporté son soutien à Ghislaine Maxwell avant qu'elle ne soit jugée. Elle a depuis été reconnue coupable de crimes sexuels par le tribunal de New York. Aucune date n'a été fixée pour le prononcé de la peine, mais elle encourt des dizaines d'années de prison.