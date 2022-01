Belgique : un laboratoire inverse les résultats de dizaines de tests Covid-19

Au moins une trentaine de personnes venues se faire tester le 27 décembre dernier au laboratoire de Louvain-La-Neuve, en Belgique, ont reçu un résultat erronné. Les personnes positives au Covid-19 ont été déclarées négatives, et inversement.

Il s'agirait, selon l'établissement concerné, «d'une erreur humaine dans l'encodage». Le problème a pu être décelé grâce à deux patients qui, surpris et sceptiques face à leur resultat négatif, ont prévenu le laboratoire.

Ce dernier s'explique auprès de Sudinfo : «Notre cellule qualité a directement repéré l'erreur. Plutôt que de réinverser les résultats, on a réanalysé les échantillons pour être sûrs, et on a alerté les patients pour lesquels les résultats changeaient». Les responsables de l'établissement assurent que le problème aurait été identifié, même sans l'intervention de ces deux patients, «grâce à un système de double encodage».

Insistant sur le fait que «c'est la première fois que pareille erreur survient, sur un total de 300.000 tests réalisés en 2021», le laboratoire a présenté ses excuses aux personnes concernées, «pas plus de 46» selon la structure.

Cette confusion ayant pu avoir des conséquences sur le quotidien de ces patients, surtout en cette période de fêtes, l'établissement s'est dit prêt à faire un geste pour les personnes lésées. Il est notamment question d'indemniser celles qui auraient été contraintes de déprogrammer un voyage «pour un faux test positif».