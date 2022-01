Mode : des messages sexistes inscrits sur des instructions de lavage

Millie Lusson, une jeune femme canadienne, a compilé les images d’étiquettes aux propos sexistes dans une vidéo sur TikTok. La plupart proviennent de marques de prêt-à-porter pour hommes.

Dans cette vidéo publiée fin novembre 2021, la jeune femme montre des étiquettes avec des instructions de lavage contenant des propos misogynes.

«Si le lavage devient tout à fait nécessaire, confiez cette tâche à votre maman ou à votre copine, puis allez faire du skate», «Instructions de lavage : donnez ce pull à votre femme, c’est son boulot» ou encore «Le linge sale maintient les femmes occupées».

La vidéo, qui cumule plus de 926.000 vues sur TikTok, suscite l’indignation de nombreux internautes. Pourtant, certains se positionnent du côté des marques en estimant que les étiquettes «étaient des plaisanteries» et que certaines montrées dans la vidéo datent de «plus de six ans».

A la vue de ces réponses, Millie Lusson a répondu que «certaines étiquettes datent de 2018» et qu’en 2018, comme il y a six ans, ce type de propos était déjà «inacceptables et misogynes».

De plus, la Canadienne a appelé ses abonnés à vérifier leurs vêtements car ils «peuvent en posséder certains dont les étiquettes comportent de tels messages».

Depuis quelques années, plusieurs marques de prêt-à-porter pour hommes ont été critiquées pour avoir véhiculé des messages à caractères sexistes à propos des tâches ménagères.

En 2018, Ellen Wallwork, une chroniqueuse du Huffington Post avait déjà écrit à ce sujet : «Nous pensions qu’il était révolu, le temps des plaisanteries sexistes à propos du linge qui est le boulot de maman et des hommes incapables d’utiliser une machine à laver, mais apparemment certains n’ont pas évolué.»