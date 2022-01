Assaut du Capitole : Joe Biden va dénoncer la «responsabilité» de Donald Trump

Donald Trump a-t-il une part de responsabilité dans l’assaut du Capitole par ses partisans l’année dernière ? C’est ce que semble penser Joe Biden, qui dénoncera la «responsabilité singulière» de son processeur lors du discours qu’il prononcera ce jeudi 6 janvier.

Le Président en exercice «exposera l'importance de ce qui s'est passé au Capitole et la responsabilité singulière du président Donald Trump dans le chaos et le carnage que nous avons vu, et il repoussera avec force les mensonges répandus par l'ancien président dans une tentative d'induire en erreur le peuple américain et ses propres partisans», a indiqué la porte-parole de la Maison blanche Jen Psaki ce mercredi.

Des déclarations qu’il prononcera à l’occasion d’un discours dans l’enceinte même du Capitole , en compagnie de Kamala Harris, pour marquer le premier anniversaire de l’invasion du Congrès américain par une foule de partisans de Donald Trump, qui avait eu lieu le 6 janvier 2021, et entraînée la mort de quatre personnes.

Joe Biden a été «lucide sur la menace que l'ancien président représente pour notre démocratie et sur la manière dont il s'emploie constamment à saper les valeurs américaines fondamentales et l'État de droit», a déclaré la porte-parole, qui a ajouté que le président considérait cet assaut meurtrier comme un «point culminant tragique de ce que ces quatre années sous le président Trump ont fait à notre pays.»

Pas de discours de donald trump

Cela marque un véritable changement de ton et de discours de Joe Biden, qui n’a jamais véritablement attaqué ni expressément cité ni condamné Donald Trump depuis sa prise de fonction, préférant le désigner «l’autre type».

Si l’ex-président américain n’a jamais clairement incité ses partisans à envahir le Capitole, il les a encouragés à lutter contre le résultat de l’élection. Se refusant au départ à apaiser les tensions et à calmer ses supporters, il avait finalement dénoncé une «attaque odieuse» le lendemain de l’assaut. Une commission d’enquête créée par la Chambre des représentants doit encore statuer sur sa part de responsabilité et celle de ses proches.

Par ailleurs, Donald Trump, qui devait tenir une conférence de presse ce jeudi 6 janvier depuis sa demeure de Floride, y a finalement renoncé, face à la gronde des Démocrates, qui y voyait une «provocation».