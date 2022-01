Croatie : Un chien sauve un randonneur dans la montagne en le réchauffant 13 heures

La vie sauve grâce au meilleur ami de l’Homme. Bloqué dans un ravin après une chute en pleine montagne en Croatie ce mardi 4 janvier, un randonneur a été sauvé par un chien, qui s’est couché sur lui pendant des heures afin de le réchauffer jusqu’à l’arrivée des secours selon les médias locaux.

A l’origine, trois randonneurs accompagnés d’un chien de huit mois tentaient de descendre la pente verglacée de la chaîne du Velebit, près de la côte Adriatique, en Croatie, le week-end dernier.

Perchés près du plus haut sommet du massif culminant à 1.800 mètres d’altitude, Grga Brkic a chuté en compagnie du chien de son cousin sur une distance évaluée à 150 mètres.

Dans son malheur, le randonneur a eu une chance incroyable : rester bloquer dans un ravin avec un Malamute de l’Alaska, reconnu pour leur fourrure touffue et leur endurance.

«Ce petit chien est un vrai miracle»

Bloqués près de 13 heures en raison de la neige, du verglas et des arbres détruits par les glissements de terrain, l’homme accidenté a pu compter sur ce chien dénommé North pour se réchauffer et ne pas mourir d’hypothermie.

Croatie: C'est l'histoire d'un alpiniste qui se blesse en montagne, son chien (un malamute d'Alaska) a dormi au-dessus de son propriétaire et l'a gardé au chaud pendant 13 heures, évitant une hypothermie à son propriétaire. pic.twitter.com/UmasbUVI1q — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) January 5, 2022

Sur la photo postée sur Twitter, on peut apercevoir le canidé se coucher en boule sur le malheureux et lui éviter une mort certaine due au froid. «Ce petit chien est un vrai miracle, gentil, sympa, peut-être qu'il aime les gens plus que les autres chiens», a expliqué son propriétaire au quotidien local Jutarnji List.

«North s'est enroulé autour de la victime et l'a réchauffée. De cet exemple, nous pouvons tous apprendre à veiller les uns des autres», a analysé le service croate des secours en montagne (HGSS) sur Facebook.