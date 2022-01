Ouïghours : Tesla fait polémique en ouvrant une concession au Xinjiang

Une présence critiquée. Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla est dans la tourmente après que son dirigeant, Elon Musk, a décidé d’ouvrir un showroom de la marque dans la province chinoise du Xinjiang.

Concrètement, cette nouvelle vitrine de Tesla a été installée à Urumqi, la capitale de l'Etat. Cette région est particulièrement décriée par les associations de défense des droits humains pour la pratique de l’assimilation forcée et l’internement des ouïghours, une minorité chinoise musulmane.

Sous le feu des critiques, Tesla s’est pourtant vanté de cette implantation sur Weibo, un réseau social chinois : «Pour 2022, lançons ensemble le voyage électrique du Xinjiang !». Il faut dire qu’Elon Musk, le patron de Tesla, est particulièrement populaire en Chine. Le pays est aujourd’hui le premier marché étranger pour Tesla et en 2018, une usine y a été même ouverte.

Le Xinjiang est aujourd’hui le principal point de tension dans le conflit qui oppose certains gouvernements occidentaux et la Chine. Les associations de droits de l'homme et ONG estiment que plus d’un million de personnes, ouïghours et autres minorités, ont été internés dans des camps situés dans la région.

Elon Musk face à l’Occident

Avec cette implantation, Elon Musk ne souhaite vraisemblablement pas s’impliquer dans les affaires politiques entre les occidentaux et la Chine.

En décembre 2021, les Etats-Unis ont interdit l’importation de biens provenant du Xinjiang : «Si vous êtes une entreprise qui produit dans cette région, vous devrez prouver que ce ne sont pas des esclaves qui les ont fabriqués. La présomption pèse sur vous», a déclaré Marco Rubio, sénateur républicain de Floride.

Mardi 4 janvier, le Conseil des relations américano-islamiques a vivement critiqué le comportement d’Elon Musk. «Elon Musk et Tesla doivent fermer cette nouvelle salle d’exposition et cesser ce qui équivaut à un soutien économique au génocide», a exigé Ibrahim Hooper, directeur de la communication de l'organisation.

Néanmoins, l’ouverture du showroom Tesla dans cette région du nord-ouest de la Chine intervient dans un contexte particulier également pour Elon Musk. En effet, le gouvernement chinois a déposé une plainte contre lui auprès des Nations unies. L’homme d’affaires américain est accusé d’avoir mis en danger la station orbitale chinoise lors des lancements de satellites Space X entre juillet et octobre 2021.

D’autres entreprises américaines sont coincées dans le conflit sino-américain

Tesla n’est pas la seule entreprise qui essuie les critiques pour ses activités. C’est notamment le cas d’Intel, qui s’est fait épingler par la Chine. Le fabricant de composants électroniques a dû s'excuser après la publication d'une lettre demandant à ses fournisseurs de ne pas s'approvisionner en produits ou en main-d'œuvre dans la région du Xinjiang, provoquant de vives réactions en Chine. «Bien que notre intention initiale était d’assurer le respect des lois américaines, cette lettre a suscité de nombreuses questions et inquiétudes parmi nos chers partenaires chinois, ce que nous regrettons profondément», a communiqué l’entreprise.