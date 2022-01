Les talibans interdisent les bains publics aux Afghanes

Alors que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan depuis le mois d’août dernier, la situation des femmes empire de jours en jours.

Une nouvelle restriction concernant les femmes a été imposée, et c’est la branche locale du ministère du vice et de la vertu de la province de Balkh (Nord) qui l’a annoncée. Désormais, les femmes de cette province, ainsi que celles d’Hérat, n’auront plus accès aux bains publics ni aux hammams. Le représentant de ce ministère a en effet décidé que ce n’était pas correct au regard de la loi islamique. Concernant les autres régions, pour le moment les femmes gardent leur droit d’accès aux bains publics, mais elles devront y aller voilées.

Concernant les hommes, Rumi Nematullah Abu Tariq, conseiller pour les affaires religieuses de la province de Balkh, cité par l’agence de presse pakistanaise IG News, déclare que les «parties intimes des hommes doivent être cachées dans les hammams», à savoir du nombril aux genoux».

Ces nouvelles mesures sont d’autant plus révoltantes compte tenu de la situation actuelle du pays : beaucoup de femmes ne disposent ni d’eau courante ni des moyens d’acheter du bois de chauffage, alors que l'hiver s'annonce très rude dans la région. Les afghanes pourraient ne plus pouvoir bénéficier des conditions d’hygiène élémentaires.

Le vice-Premier ministre taliban fait appel à la communauté internationale

La situation est alarmante. Le vice-Premier ministre taliban, le mollah Abdul Ghani Baradar, a appelé à l'aide la communauté internationale via une vidéo diffusée sur les médias publics, comme le rapportent nos confrères de France 24 : «Le monde doit soutenir le peuple afghan sans parti pris politique et remplir ses obligations humanitaires. (…) En divers endroits les gens n'ont pas de nourriture, de logement, de vêtements chauds ou d'argent».

Les Afghans sont très durement touchés par l'arrêt de l'aide internationale, les pays occidentaux ayant stoppé le versement des aides depuis la disparition de l'ancien gouvernement afghan.