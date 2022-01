Perdre du poids pourrait nuire au couple, selon une étude

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, perdre plusieurs kilos n’est pas forcément bénéfique pour l’équilibre de son couple. Selon une étude américaine, un tel changement physique chez l’un des partenaires pourrait en effet nuire à la relation amoureuse.

Avant d’arriver à cette conclusion, les chercheurs Lynsey Kluever Romo et René M.Dailey, qui ont publié leurs travaux dans la revue Health Communication, ont interrogé 21 couples, dont la relation a duré plus de deux ans, et au sein duquel un des deux partenaires a vécu un important amaigrissement, à savoir au moins 14 kilos.

Agés de 20 à 61 ans, les volontaires ont répondu à une série de questions autour de la communication, de la santé, ou encore de leur sexualité. Résultat, même si la perte de poids chez l’un des deux conjoints a motivé l’autre à adopter un mode de vie plus sain, elle a surtout créé des tensions, et un déséquilibre.

une moins bonne entente sexuelle

Plus précisément, les scientifiques des Universités du Texas et de Caroline du Nord, expliquent que certains participants se sont sentis harcelés par leur partenaire pour qu'ils perdent également quelques kilos et ont été critiqués sur leur physique. Cette enquête montre aussi que dans certains cas cela peut améliorer la qualité de la vie sexuelle, mais dans d’autres, la détériorer.

Le changement de personnalité du sujet aminci, qui a tendance à s’affirmer davantage, peut aussi être néfaste à l’entente du couple, soulignent les auteurs. Autre enseignement de cette étude : cette situation peut provoquer un sentiment d’insécurité, de rejet, de jalousie et de méfiance chez le conjoint qui voit sa moitié changer d’apparence.