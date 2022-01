Stephen Hawking : qui était ce scientifique à qui Google rend hommage aujourd'hui ?

Né en 1942 à Oxford et mort en 2018 à Cambridge, Stephen Hawking aurait fêté son 80e anniversaire aujourd’hui. Google lui rend hommage avec ses fameux doodle.

C'est avec une illustration dans la barre de recherche principale, qui mène à une vidéo, que le géant de l'internet rappelle aux internautes la mémoire du scientifique, devenu pour le grand public l'ambassadeur des fameux trous noirs, et un vulgarisateur de renom. Il est ainsi l'auteur d'un des ouvrages les plus vendus sur le thème de la cosmologie, Une brève histoire du temps, paru une première fois en 1988.

Un homme qui a marqué son époque

Lors de son 21e anniversaire, alors qu’il est étudiant à l’université de Cambridge, il apprend qu’il est atteint d’une SLA : une forme rare de sclérose latérale amyotrophique, appelée «maladie de Charcot» en France. Il continue malgré tout ses études et devient un des scientifiques les plus renommés de son époque. Professeur de mathématiques à Cambridge, il s’intéresse de près à la cosmologie et à la gravité quantique. On le connaît notamment pour ses travaux sur les trous noirs, et la théorie selon laquelle ils devraient émettre ce qui est désormais connu sous le nom de rayonnements de Hawking.

S’il est un exemple pour ses découvertes, il l’est aussi pour sa détermination. Au fil de sa vie, de plus en plus atteint par la maladie, il ne pouvait plus bouger et était obligé de parler avec une machine. Il ne manquait pourtant jamais une occasion de vanter la liberté que possède chaque homme, et l'importance de garder un esprit indépendant et curieux. D’ailleurs, la vidéo mise en ligne par Google se termine par ce message d’espoir qu’il aimait à véhiculer : «Soyez courageux, curieux, déterminés. Surmontez les obstacles. Vous pouvez y arriver.».