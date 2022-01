Deltacron : ce que l’on sait de cette combinaison des variants Delta et Omicron

Les variants peuvent-ils fusionner ? C’est ce que pense ce professeur de sciences biologiques de l’Université de Chypre, qui affirme avoir trouvé sur 25 cas, une souche de Covid-19 combinant le variant Delta et Omicron.

«Il existe actuellement des co-infections Omicron et Delta et nous avons trouvé cette souche qui est une combinaison des deux», a déclaré le professeur Leondios Kostrikis lors d’une interview donnée pour une chaîne télé chypriote, ce vendredi 7 janvier.

Et comme le rapporte Cyprus Mail, ce nouveau variant qui partage le fond génétique de la variante Delta avec certaines des mutations d’Omicron, justifie la nouvelle appellation, «Deltacron».

Après avoir établi des recherches autour des mutations trouvées uniquement sur les cas d’Omicron, le professeur Kostrikis et son équipe ont identifié le variant Delta dans 25 échantillons dont 11 provenaient de personnes hospitalisées du Covid-19.

Selon eux, «la fréquence relative des mutations est plus élevée chez les patients hospitalisés, ce qui pourrait signifier qu’il existe une corrélation entre Deltacron et les hospitalisations».

Séquences envoyées au Gisaid

Les séquences des 25 cas de ce variant ont été envoyées à la base de données internationale sur les virus, le Gisaid. En attendant que ce dernier mette les données à disposition de la communauté scientifique mondiale, le docteur Kostrikis a toutefois précisé qu’il était encore trop tôt pour connaître l’impact de cette combinaison entre Omicron et Delta.

«On verra à l’avenir si cette souche est plus pathologique ou plus contagieuse ou si elle l’emportera sur Delta et Omicron», a-t-il déclaré d’après Bloomberg.