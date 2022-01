Kazakhstan: un bilan humain et matériel lourd après une semaine d'émeutes

Un énorme préjudice financier, des dizaines de morts, des milliers de blessés et près de 6.000 arrestations. Voici le bilan conséquent dressé par le gouvernement kazakh ce dimanche 9 janvier, une semaine jour pour jour après le début des émeutes au Kazakhstan.

A l’origine, une contestation liée à l’augmentation des tarifs du gaz a débuté en province dimanche dernier, avant de gagner la capitale économique Akmaty et de tourner à l’émeute. Face aux manifestants violents, le gouvernement a d’abord fait des compromis avant de répondre par la violence en tirant à balles réelles dans la foule.

S'il est difficile d'établir un bilan humain précis, au moins 164 personnes sont mortes dans les émeutes, dont 103 dans la capitale économique Almaty, ont rapporté ce dimanche plusieurs médias, citant le ministère de la Santé. Un peu plus tôt, les autorités du pays avaient évoqué 26 manifestants tués et plus d’un millier blessés, tandis que les forces de l’ordre ont déploré 16 décès et plus de 1.300 blessés dans leurs rangs.

Dans un communiqué publié dans la matinée, le président Kassym-Jomart Tokaïev a fait état de 5.800 interpellations, «dont un nombre conséquent de ressortissants étrangers», menées dans le cadre de 125 enquêtes distinctes.

Un préjudice matériel immense

D’après le ministère de l’Intérieur, le préjudice matériel total a été estimé à près de 175 millions d’euros après les nombreuses dégradations constatées dans tout le pays.

Cette même source a comptabilisé plus de 400 véhicules détruits et plus de 100 commerces et banques pillés sur l’ensemble du territoire.

Un retour progressif à la normale

«Aujourd'hui, la situation est stabilisée dans toutes les régions du pays», a assuré le ministre de l'Intérieur Erlan Tourgoumbaïev, indiquant néanmoins que «l'opération antiterroriste se poursuit pour rétablir l'ordre dans le pays».

La réouverture d’une trentaine de supermarchés à Almaty ce dimanche a été le premier signe d’un retour progressif à la normale au Kazakhstan.

Toutefois, des pénuries sont à craindre dans les jours à venir, notamment au sujet de l’essence, avec les nombreuses files d’attente observées dans les stations-services de la ville.