Le bébé remis à un soldat américain dans le chaos de l'évacuation de Kaboul a retrouvé sa famille

Dans le chaos de l'évacuation de l'aéroport de Kaboul, le 19 août dernier, l'image d'un bébé remis aux soldats américains par-dessus les fils barbelés du mur d'enceinte avait marqué les esprits. Le père du petit Sohail Ahmadi cherchait à mettre son fils en sécurité, le temps de sortir de la foule paniquée par le retour des talibans. Il a perdu sa trace pendant cinq mois.

Le petit garçon n'a en effet retrouvé sa famille que la semaine dernière, alors même que son père l'avait cherché pendant trois jours après l'évacuation chaotique de l'aéroport de Kaboul. L'endroit avait été pris d'assaut par des dizaines de milliers d'Afghans cherchant à quitter la ville en même temps que les dernières troupes américaines, pour échapper au régime des talibans.

Sohail Ahmadi was separated from his family in the chaos of the Kabul evacuation. At last, he has been found and reunited with his relatives https://t.co/35gAah2ZgP pic.twitter.com/dlbiFYx6TT

