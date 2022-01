Vidéo : Un avion percuté par un train, le pilote s'en sort miraculeusement

Un miraculé. Des policiers du LAPD ont sauvé in extremis un homme en l'extirpant du cockpit de son appareil écrasé sur une voie ferrée, juste avant qu'un train ne vienne le percuter.

Selon les autorités, le pilote a été hospitalisé le 9 janvier suite au crash de son Cessna 172, survenu suite à un atterrissage forcé sur les rails d'une voie ferrée, dans la banlieue de Los Angeles. La Federal Aviation Administatrion (FAA) a indiqué que le petit appareil de tourisme s'est écrasé vers 14h10 (heure locale), peu de temps après son décollage de l'aérodrome de Whiteman situé dans le quartier de Pacoima, à Los Angeles.

Plusieurs officiers de police du LAPD sont intervenus pour tirer le pilote hors de l'avion accidenté, quelques secondes seulement avant qu'un train n'arrive et ne pulvérise l'appareil de tourisme. C'est d'ailleurs grâce à une des caméras-piétons d'un des agents de la police que l'on doit cette vidéo incroyable.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

