Etats-Unis : des policiers préféraient jouer à Pokémon GO plutôt que de faire leur métier

Plutôt que de procéder à l’arrestation de cambrioleurs, ils préféraient s’adonner à la chasse aux Pokémon. Louis Lozano et Eric Mitchell, deux policiers américains de Los Angeles, viennent d’être licenciés.

L'affaire remonte à avril 2017, lorsque les deux agents, en patrouille dans les rues de la ville de Californie, étaient devenus accros à la recherche de Pokémon grâce au célèbre jeu mobile en réalité augmentée.

Un hobby qui aurait presque pu passer sous les radars, si les deux hommes n'avaient pas décidé volontairement d'ignorer un appel à l'aide de la part de leurs collègues pour intervenir sur un cambriolage dans un grand magasin.

Les enregistrements de leurs échanges dans leur véhicule à cet instant ont démontré que «l'agent Mitchell a alerté Lozano que Ronflex venait juste de surgir».

Des échanges accablants

On peut entendre les deux agents parvenir à attraper le célèbre Pokémon connu pour ses siestes prolongées, toutefois Togetic, un autre Pokémon, s'est révélé bien plus difficile à capturer : «Putain, mec, ce truc est en train de me dérouiller», révèlent les enregistrements audio.

Pendant environ vingt minutes après l'appel à l'aide, les deux policiers ont parlé Pokémon et préféré «chasser» ces créatures virtuelles tandis qu'ils roulaient vers différents endroits où les personnages apparaissaient vraisemblablement sur leurs téléphones, selon les documents officiels versés dans ce dossier.

Jugés en première instance, les deux policiers avaient nié les accusations portées contre eux et expliqué avoir seulement discuté ensemble de Pokémon Go, sans y jouer. La cour d’appel, qui s’est récemment penchée sur leur dossier, n’a pas cru un seul mot de cette version et confirmé leur licenciement prononcé en première instance.