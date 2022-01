DIRECT - Coronavirus : près de 4.000 patients hospitalisés en soins critiques

La France fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

19h58

A ce jour, 631 personnels soignants non vaccinés de Guadeloupe se sont inscrits pour bénéficier d'un accompagnement vers une reconversion professionnelle, ont indiqué les autorités mardi lors d'une conférence de presse.

19h52

La pression due à la cinquième vague de Covid s'accentue encore sur l'hôpital, qui compte près de 24.000 patients atteints par cette maladie, dont près de 4.000 en soins critiques, selon les chiffres publiés mercredi soir par Santé publique France.

Le nombre de nouveaux cas confirmés s'élève à 361.719, soit quelques milliers de moins que la veille (368.149), mais 40.000 de plus que sept jours auparavant. En calculant la moyenne des contaminations quotidiennes sur les sept derniers jours, qui permet de lisser les écarts, le nombre de cas de Covid atteint 287.603, contre 198.200 il y a une semaine.

19h06

Frappé de plein fouet par la vague Omicron, le Danemark a annoncé proposer une quatrième dose de vaccin anti-Covid aux plus vulnérables.

"C'est un nouveau chapitre avec la décision de proposer une quatrième dose aux citoyens les plus vulnérables", qui ont reçu leur troisième injection au début de la campagne de rappel à l'automne, a dit le ministre de la Santé, Magnus Heunicke, lors d'une conférence de presse. Il a également annoncé la réouverture dimanche des institutions culturelles fermées depuis le 19 décembre.

18h29

Les Etats-Unis vont accroître de 10 millions le nombre mensuel de tests de dépistage du Covid-19 à destination des écoles afin de les garder ouvertes, a annoncé la Maison Blanche, alors que la vague de contaminations menace de rendre inéluctable un retour à l'enseignement à distance.

17h46

Le tribunal administratif de Versailles a suspendu ce mercredi l'arrêté préfectoral rendant obligatoire le port du masque en extérieur dans le département des Yvelines, une première sur le territoire national, a appris l'AFP par voie de communiqué.

Saisi par des particuliers, le juge des référés a considéré que cette "obligation ne pouvait être imposée qu’à condition que la situation épidémiologique locale le justifie et que le port du masque soit limité aux lieux et aux heures de forte circulation", peut-on lire sur le communiqué. Il a ainsi estimé que la mesure portait "une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée (...) à la liberté individuelle".

17h07

Le variant Omicron, qui se propage à un rythme que le monde n'a pas connu depuis le début de la pandémie de Covid-19, "reste un virus dangereux" même s'il provoque des symptômes moins sévères, a mis en garde le patron de l'OMS mercredi.

15h54

Le variant Omicron pourrait être "le début de la fin" de la pandémie de Covid-19, a estimé le gouvernement suisse, qui par prudence souhaite prolonger jusqu'à fin mars les mesures prises pour endiguer la 5e vague.

15h39

Les risques d'hospitalisation en lien avec le Covid sont 69% inférieurs avec Omicron qu'avec Delta, ont indiqué ce mercredi les autorités sanitaires norvégiennes, confortant ainsi les indications selon lesquelles ce variant semble moins dangereux. "L'analyse préliminaire des données norvégiennes suggère que le risque d'hospitalisation avec le Covid-19 comme cause principale est 69% plus bas avec le variant Omicron comparé aux infections avec le variant Delta", écrit l'Institut norvégien de santé publique (FHI) dans son rapport hebdomadaire.

14h14

Le gouvernement suisse a décidé mercredi de raccourcir à 5 jours la durée d'isolement des patients et la quarantaine des cas contacts, tout en souhaitant prolonger de deux mois les restrictions instaurées mi-décembre face à l'envolée des cas de Covid-19.

13h20

«Le pass vaccinal devrait entrer en vigueur dès la semaine prochaine», a indiqué Gabriel Attal.

13h19

«Avec 300.000 cas par jour, seulement 2% des classes sont fermées aujourd'hui», a dit Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.

12h44

Le stage d'hiver du Paris SG, initialement programmé du 16 au 19 janvier au Qatar et en Arabie saoudite, a été reporté «au vu de la situation sanitaire en France», a annoncé mercredi le club parisien.

«Au vu de la situation sanitaire en France, le Paris Saint-Germain a décidé pour préserver la santé de son staff et de ses joueurs de reporter le Qatar Winter Tour 2022 et le match amical à Riyad», qui était prévu mercredi 19 janvier contre une sélection de joueurs locaux, a indiqué le club dans un communiqué.

11h28

Une centaine de Rwandais sont arrivés ces derniers jours en République démocratique du Congo en affirmant fuir la vaccination contre le Covid-19, souvent obligatoire dans leur pays, a-t-on appris mercredi de sources locales.

Ils sont venus par petits groupes en pirogues dans le sud de l'île d'Idjwi, située sur le lac Kivu, frontalier du Rwanda et de la RDC, où les autorités cherchent toutefois à identifier formellement leur profil et les raisons de leur venue.

10h25

Entre 500.000 et 700.000 personnes qui n'ont pas fait leur rappel de vaccin contre le Covid-19 risquent théoriquement de voir leur pass sanitaire désactivé samedi, un nombre toutefois sans doute surestimé, a indiqué mercredi le ministre de la Santé.

"On a à peu près entre 500 et 700.000 (personnes) qui, il y a deux jours n'avaient pas encore reçu leur rappel", a déclaré Olivier Véran sur franceinfo, en soulignant toutefois que le nombre de pass désactivés à cette date-butoir serait sans doute inférieur.

8H25

La pression due à la cinquième vague de Covid s'accentue encore sur l'hôpital, qui compte plus de 23.000 patients, dont près de 4.000 en soins critiques, selon les chiffres publiés mardi soir par Santé publique France.

Le nombre de nouveaux cas confirmés s'élève à 368.149, un nouveau record si l'on ne prend en compte que les relevés communiqués chaque soir. Mais ces données peuvent être revues par les autorités sanitaires, qui ont ainsi établi a posteriori que le cap des 400.000 nouveaux cas (409.370) avait été franchi le 3 janvier.

6H00

La province francophone du Canada veut instaurer une nouvelle taxe uniquement pour les non-vaccinés. Le gouvernement de la province francophone du Canada durement frappée par la vague Omicron souhaite que cette «contribution santé» représente un «montant significatif», encore en discussion.

«Ce n'est pas à l'ensemble des Québécois de payer», a déclaré le Premier ministre québécois François Egault.