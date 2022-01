Bulgarie : des anti-vaccins tentent de prendre d'assaut le parlement

Des violences ont éclaté mercredi à Sofia, capitale de la Bulgarie, pendant une manifestation contre les mesures sanitaires du gouvernement.

Près de 1.000 manifestants, rejoints par des militants du parti nationaliste pro-russe «Renaissance», se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale.

Ils réclamaient la fin des restrictions sanitaires, comme le port du masque à l'intérieur et dans les transports publics ainsi que l'obligation de présenter un laissez-passer sanitaire, délivré aux personnes vaccinées ou testées négatives au Covid-19.

Certains manifestants ont tenté de prendre d'assaut le bâtiment avant d'être repoussés par la police. Les affrontements ont duré plus de deux heures et ont fait plusieurs blessés, rapporte le média européen Euractiv.

Protesters in Bulgaria try to storm parliament over mandatory vaccinespic.twitter.com/QjIZLWpLI0

— Mark Slapinski (@MarkSlapinski) January 12, 2022