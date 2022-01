Variant Omicron : Le Royaume-Uni prédit une nouvelle vague en début d’été

Certains scientifiques britanniques restent convaincus que les pires scénarios pour la vague actuelle de Covid-19 ont peu de chance de se reproduire. Toutefois, ils envisagent une recrudescence de cas Omicron au début de l’été.

C’est l’avis du groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE), organisme consultatif du gouvernement britannique. En effet, selon ce groupe, une nouvelle vague de cas Omicron est à prédire à l’été, lorsque les gens reprendront leurs activités sociales et que leur immunité diminuera.

Selon le Guardian, cette information intervient alors que les ministres subissent la pression de certains députés pour supprimer toutes les restrictions du Plan B en Angleterre. Car d’après certains experts, les prévisions ont été bien plus alarmantes que la réalité. Les vaccins ont en effet résisté aux formes grave de la maladie, et le variant Omicron s’est révélé d’une gravité moindre par rapport au variant Delta.

Des prévisions toujours incertaines

L'Office for National Statistics (ONS) a estimé vendredi 14 janvier que 3.735.000 personnes - soit environ 1 personne sur 15 - en Angleterre avaient été infectées par le Covid-19 au cours de la semaine, tandis que le chiffre pour l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord était d'environ 1 sur 20. Les niveaux d’infection ont par ailleurs atteint un pic à Londres, passant de 1 sur 10 à la fin de 2021 à 1 sur 15 début janvier. Toutefois, l'ONS utilise les tests effectués par un échantillon représentatif de 150.000 personnes pour extrapoler les taux d'infection probables et a trouvé en décembre des taux jusqu'à trois fois plus élevés que les chiffres officiels.

Si le risque global lié à Omicron reste très élevé, les prévisions pour l’été paraissent incertaines. «A ce stade, il est trop tôt pour le dire. Je pense que la semaine prochaine sera assez importante en termes d’orientation future», a confié au Guardian une source gouvernementale.