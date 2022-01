Volcan aux îles Tonga : les réseaux sociaux témoignent de l'ampleur de l'éruption et de tsunamis (vidéos)

Entendue à des centaines de kilomètres à la ronde, une éruption volcanique a contraint les habitants des îles Tonga a fuire vers les hauteurs ce samedi 15 janvier. Un tsunami de près de 1,2 mètre a été déclenché par une nouvelle éruption du volcan sous-marin Hunga Tonga Hunga Ha'apai.

Sur les réseaux sociaux plusieurs habitants ont partagé des vidéos de la catastrophe. Selon les autorités fidjiennes, «l'éruption a duré huit minutes et était si forte qu'elle a été entendue "comme un tonnerre lointain" dans les îles Fidji, à plus de 800 km de là».

Plusieurs images impressionnantes de l'explosion vue depuis différents satellites circulent.

The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8. pic.twitter.com/PzV5v9apF6

— Wonder of Science (@wonderofscience) January 15, 2022