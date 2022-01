Grèce : L’obligation vaccinale pour les plus de 60 ans entre en vigueur ce dimanche

La Grèce instaure dès ce dimanche l’obligation vaccinale pour toutes les personnes de plus de 60 ans. Celles qui n’auront pas reçu au moins une dose de vaccin pourraient dès aujourd’hui recevoir une amende.

Tout citoyen de plus de 60 ans et non vacciné s’expose «à une amende administrative mensuelle de 100 euros», ont rappelé les autorités grecques. L’argent récolté servira à financer le système de santé.

Une décision qui a été prise il y a plusieurs mois car «neuf décès sur dix dus au coronavirus concernent cette tranche d'âge», a rappelé cette semaine Yannis Economou, porte-parole du gouvernement. La Grèce compte environ 69 % de sa population totalement vaccinée, ce qui est l’un des taux les plus faibles d’Europe. L’instauration de la vaccination obligatoire et d’une amende mensuelle est donc le moyen trouvé par le gouvernement pour inciter au maximum sa population à recevoir les injections de vaccin contre le Covid-19.

D'autres pays instaurent cette obligation

Avec la forte circulation du variant Omicron, les autorités ont également annoncé le déploiement de 50 centres de dépistage près des camps de l’armée, pour soulager les pharmacies, mais aussi le prolongement d’une semaine (jusqu’au 23 janvier) de certaines restrictions sanitaires, comme la fermeture des bars et restaurants à minuit ou l’interdiction des rassemblements.

La Grèce n’est pas le seul pays à passer le cap de l’obligation vaccinale : depuis le 6 janvier, les Italiens de plus de 50 ans doivent obligatoirement disposer d’un schéma vaccinal complet. L’accès à de nombreux bâtiments publics sera également soumis à la présentation d’une preuve de vaccination. L’Autriche, qui a déjà mis en place le confinement strict pour les non-vaccinés, va instaurer la vaccination obligatoire à tous les adultes dès le mois de février. L'Allemagne réfléchit également à des mesures similaires.