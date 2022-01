Vidéo : des voleurs pillent des milliers de colis dans des trains de marchandises

Un phénomène en plein essor. Profitant de l'arrêt de longs convois ferroviaires, des malfaiteurs dévalisent en toute impunité, chaque jour, à Los Angeles, plusieurs dizaines de conteneurs de fret ferroviaire.

Abandonnés par les voleurs, une fois leurs méfaits accomplis, les cartons d'emballages éventrés d'Amazon, UPS, Fedex ainsi que les objets jugés sans grande valeur marchande ou trop difficiles à revendre, jonchent et envahissent certaines portions de voies ferrées de la mégalopole californienne.

Depuis plusieurs mois, ces vols qui concernent la plupart des grandes sociétés américaines de vente à distance et de messageries ont explosé. Union Pacific, l'opérateur ferroviaire a enregistré depuis décembre 2020, une augmentation de 160% des vols dans le comté de Los Angeles. «Rien qu'en octobre 2021, l'augmentation a atteint 356% par rapport à octobre 2020», a indiqué Union Pacific, dans une lettre aux autorités locales transmise à l'AFP. Selon cette lettre, un accroissement des agressions et vols à mains armées visant des employés d'Union Pacific s'ajoute à cette envolée des pillages.

De plus, ce phénomène s'est amplifié avec le pic d'activité lié aux courses de Noël. Plus de 90 conteneurs ont été vandalisés en moyenne, chaque jour, dans le comté de Los Angeles, au dernier trimestre 2021, selon les chiffres communiqués par Union Pacific. Pour faire face à ce problème, l'opérateur ferroviaire a déclaré avoir renforcé les mesures de surveillance par drones, systèmes de détection... et avoir procédé au recrutement supplémentaire de policiers pour assurer la protection de ses voies ferrées et de ses convois.

Des voleurs qui agissent en toute impunité

Au cours des trois derniers mois de 2021, les forces de police de Los Angeles et du comté ont arrêté plus d'une centaine de personnes pour avoir commis des dégradations sur les trains d'Union Pacific. «Les criminels sont appréhendés et arrêtés mais les accusations sont réduites à de simples infractions ou délits mineurs, et l'individu se retrouve dans les rues moins de 24 heures après avoir payé une amende symbolique», a déclaré à l'AFP une porte-parole du transporteur ferroviaire. «En réalité, les criminels se vantent auprès de nos policiers qu'ils ne subissent pas de conséquence», a-t-elle ajouté. C'est la raison pour laquelle, Union Pacific a décidé d'alerter le procureur du comté de Los Angeles sur la situation actuelle et lui demander de revoir la politique de clémence qu'il a instaurée, fin 2020, pour ce type de délits.

Le coût de ces actes de vandalisme et d'effraction commis en 2021 est estimé par le transporteur ferroviaire à environ cinq millions de dollars, mais ce montant ne prend pas en compte les pertes de ses clients touchés par ces pillages ni l'impact sur les activités d'Union Pacific et de l'ensemble de la chaîne logistique du comté de Los Angeles.