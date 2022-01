Les milliardaires sont devenus plus riches en deux ans de pandémie qu'en une décennie, selon Oxfam

Les grandes fortunes ne connaissent pas la crise. Alors que des milliers de personnes ont perdu leur travail à cause de la pandémie et des confinements successifs, les milliardaires sont devenus plus riches ces dix-neuf derniers mois qu'en une décennie.

Ce constat est soulevé par Oxfam dans son nouveau rapport sur les inégalités. D'après l'ONG, une nouvelle personne devient milliardaire toutes les vingt-six heures, alors que 160 millions d'autres sont tombées dans la pauvreté depuis mars 2020. «Les femmes, les personnes racisées et les habitants des pays en développement sont les plus impactés», souligne Oxfam.

La France ne fait pas exception à la règle. En presque deux ans, les 43 milliardaires de l'Hexagone ont engrangé 236 milliards d'euros supplémentaires... contre 231 milliards d'euros entre 2009 et 2019. Avec une telle somme, il serait possible de quadrupler le budget de l'hôpital public.

Les grands gagnants de la crise sont les cinq premières fortunes de France : Bernard Arnault (LVMH), Françoise Meyers-Bettencourt (L'Oréal), François Pinault (Kering) et les frères Alain et Gérard Wertheimer (Chanel). A eux cinq, ils possèdent désormais autant que les 40% de Français les plus pauvres.

Un «quinquennat des inégalités»

Si la crise sanitaire a creusé les inégalités, pour Oxfam, la politique d'Emmanuel Macron n'a rien arrangé. Baisse des APL (Aide au logement), réforme de l'assurance chômage, suppression de l'ISF (Impôt de solidarité sur la fortune)... Depuis 2017, les 1% des plus riches ont vu leur niveau de vie augmenter de 2,8%, tandis que les 5% des ménages les plus modestes ont perdu jusqu'à 0,5% de leur pouvoir d'achat, note l'Institut des Politiques Publiques (IPP).

«Il est temps de tourner la page du quinquennat des inégalités», exige Quentin Parrinello, porte-parole d'Oxfam France. «Alors que le gouvernement cherche à faire payer la note de la crise aux travailleurs et aux chômeurs, il est maintenant urgent de mettre à contribution ces milliardaires qui ont profité de l'argent public».

L'ONG a publié en décembre 2021 un éventail de quinze mesures qui permettraient de réduire les inégalités et de bâtir un système fiscal plus juste. Parmi elles, la création d'un ISF climatique visant à taxer les personnes les plus polluantes, la mise en place d'un impôt pour les multinationales, et l'individualisation de l'impôt sur le revenu.