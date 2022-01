Russie : un an après l'arrestation d’Alexei Navalny, l'UE réclame sa libération

L’Union européenne a appelé à la libération d’Alexei Navalny ce lundi 17 janvier, un an jour pour jour après son arrestation en Russie, à son retour de convalescence en Allemagne faisant suite à un grave empoisonnement en Sibérie en août, dont il tient le Vladimir Poutine pour responsable.

«Aujourd’hui, cela fait un an qu’Alexei Navalny a été arrêté et emprisonné en Russie après son retour dans le pays. Nous réitérons notre appel aux autorités russes pour qu’elles procèdent à sa libération immédiate et sans conditions», a dit le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Alexei Navalny s’est également exprimé ce lundi sur les réseaux sociaux. «Je l'ai fait, je ne le regrette pas une seconde», a-t-il écrit au sujet de sa lutte contre le Kremlin et de son retour au pays. «Après un an de prison, je vous dis ce que j'ai crié à ceux (qui me soutenaient alors) devant le tribunal: n'ayez pas peur», a encore dit l'opposant. «C'est notre pays et nous n'en avons pas d'autre», a-t-il ajouté.

Sa publication est accompagnée d'une photo de lui en uniforme de détenu en compagnie de sa femme, Ioulia.

Pour rappel, ce militant pourfendeur de la corruption des élites russes s'est vu infliger une peine de deux ans et de demi de prison dans une affaire de «fraudes» qu'il qualifie de politique.

Mais il est également ciblé par de nouvelles poursuites pour «extrémisme», qui pourraient permettre de le maintenir en prison pendant de longues années.