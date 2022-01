DIRECT - Coronavirus : «il y a des raisons d'être optimistes», selon Gabriel Attal

Alors que la France fait face une cinquième vague, la situation commence à se stabiliser dans les hôpitaux. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

10h10

Le taux de chômage a encore baissé au Royaume-Uni à fin novembre malgré la fin des aides gouvernementales à l'emploi mises en place pendant la pandémie, retrouvant quasiment son niveau pré-Covid juste avant l'impact du variant Omicron.

08h25

S'appuyant sur les avis des scientifiques, le porte-parole du gouvernement a indiqué "qu'il y a des raisons d'être optimistes aujourd'hui". "On voit que la vague Delta a vraiment régressé, on voit que la circulation tend à ralentir et que dans les régions où la vague Omicron a démarré en premier, notamment en Ile-de-France, il y a le début d'une décrue (...) On voit que dans nos services de réanimation, la situation s'est stabilisée, la tension n'augmente plus".

"Maintenant, il faut évidemment rester vigilant et poursuivre nos efforts", a toutefois aujouté Gabriel Attal.

07h53

Le match de Burnley contre Watford, prévu ce mardi, a été reporté après que la Premier League a accepté la demande de report des Clarets au motif qu'ils n'avaient pas le nombre minimum de joueurs disponibles, a-t-on appris lundi soir.