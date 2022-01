Iles Tonga : Ces 10 images impressionnantes avant/après l'éruption volcanique sous-marine

Depuis la puissante éruption du volcan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai survenue le 15 janvier dernier et le tsunami dans le Pacifique qu'elle a entraîné, les îles Tonga doivent faire face à des dégâts considérables et restent toujours coupées du monde.

Publiées le 18 janvier par Maxar Technologies et Planet Labs PBC, les images satellites des Tonga permettent de se rendre compte de l'étendue de la catastrophe qui a touché l'archipel tongien.

Tout d'abord, les deux photographies satellites ci-dessous montrent l'île volcanique des Tonga avant et après l'éruption dévastatrice. Sur la photo de gauche prise le 6 janvier 2022, le Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai dégage des cendres dans un épais panache de fumée. Quant à la photo de droite, il s'agit du même endroit photographié le 18 janvier, trois jours après que la majeure partie de l'île sur laquelle était situé le volcan a été détruite par le violent phénomène éruptif. Ne subsistent que deux petites îles qui émergent au milieu d'une vaste étendue d'eau. «Ce que nous voyions au-dessus de l'eau, et qui est détruit maintenant, ce n'était que la pointe du volcan qui avait grandi sur le bord de l'énorme volcan sous-marin», a expliqué à l'AFP Heather Handley, vulcanologue australienne.

© 2022 Maxar Technologies / AP

Cette éruption volcanique massive, qui a été la plus importante enregistrée depuis des décennies, a créé un énorme champignon de fumée et de roches et cendres de 30 km de haut et a déclenché immédiatement un tsunami. Des vagues de 1,2 m ont déferlé sur Nuku'alofa, la capitale de l'archipel, située à environ 65 km du volcan. D'ailleurs, les autorités du pays ont annoncé le 18 janvier deux décès, dont celui d'une Britannique de 50 ans, emportée par le raz-de-marée.

Tombées du ciel, les cendres et les poussières volcaniques ont recouvert de près de deux centimètres l'île de Tongotapu sur laquelle se trouve Nuku'alofa. A gauche, une image d'un quartier d'habitation dans la capitale tongienne datée du 29 décembre 2021 et après l'éruption, l'image de droite montre cette même zone couverte de cendres, le 18 janvier 2022. Toute la végétation est passée du vert au gris sous l'effet des retombées volcaniques. Dans certains quartiers de la capitale, l'électricité a été rétablie ainsi que le réseau téléphonique local. Mais les lignes téléphoniques internationales et la connexion internet étaient toujours en panne en raison de la rupture d'un câble sous-marin connecté au réseau mondial.

© 2022 Maxar Technologies / AP

Ces deux photos du port principal de Nuku'alofa nous donnent à voir l'avant et l'après, la puissante éruption du volcan tongien. A gauche, le port est photographié le 29 décembre 2021 et à droite, il a été recouvert par les cendres volcanique, le 18 janvier 2022, .

© 2022 Maxar Technologies / AP

Situé à l'extrémité nord-est de l'île de Tongatapu, le village côtier de Niutoua porte aussi les stigmates de la catastrophe. A gauche, la photo datée du 9 janvier 2022 nous le représente entouré d'une nature verdoyante avec ses petites maisons espacées. A droite, l'image prise le 17 janvier 2022 de Niutoua dévoile un bourg méconnaissable comme étouffé sous les poussières du Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai. Les cendres volcaniques ont enseveli les plantations et les cultures et les habitations semblent avoir disparu sous les poussières.

© Planet Labs PBC / AP

C'est la même scène de désolation à l'autre extrémité de Tongatapu sur la côte nord-ouest, à Kanokupolu, village célèbre pour ses magnifiques plages et ses baleines qui évoluent au large non loin de là. Ci-dessous, les images satellites nous présentent ce petit village photographié le 14 janvier sur la photo à gauche puis le 16 janvier, un jour après l'éruption, sur celle à droite, le village a presque été effacé sous les débris du volcan et la zone semble avoir été complétement dévastée.

© Planet Labs PBC / AP

Une centaine d'habitations ont été endommagées dont 50 détruites sur Tongatapu, l'île principale des Tonga. De nombreux pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la France se tiennent prêts à venir en aide à ce pays de 100.000 habitants et à répondre aux besoins les plus urgents de la population.

Mais les dommages de cet épisode éruptif majeur ne se limitent pas à l'archipel tongien. Le tsunami a eu des effets jusqu'aux rivages américains, japonais et péruviens. Au Pérou, il a même fait deux victimes qui se sont noyées le 15 janvier dans de fortes vagues générées par le tsunami. Des hautes vagues ont également causé une marée noire dans la province de Callao, non loin de Lima.