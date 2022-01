Tout savoir sur Roberta Metsola, nouvelle présidente du Parlement européen

La première session plénière du Parlement européen en 2022 a été marquée par l'élection de la nouvelle présidente de l'institution : la conservatrice maltaise Roberta Metsola. Présentée comme favorite pour ce poste, elle ne faisait néanmoins par l'unanimité auprès des eurodéputés, notamment en raison de son opposition à l'avortement.

En dépit de ces critiques, Roberta Metsola a obtenu la majorité absolue dès le premier tour du scrutin, ce mardi 18 janvier, jour de ses 43 ans.

Elle prend ainsi les rênes du Parlement européen jusqu'à l'été 2024, succédant à David Sassoli.

L'homme politique italien est décédé le 11 janvier dernier, alors que son mandat devait s'achever cette semaine.

Dans l'histoire du Parlement européen, seules deux autres femmes ont occupé la présidence. Les précédentes étaient toutes deux françaises, il s'agit de Simone Veil (1979-1982) et Nicole Fontaine (1999-2002).

I want people to believe in Europe. To re-capture that sense of hope & enthusiasm in our project. To stand up for those values that unite us as Europeans.





That's why I am standing to be the next President of our European Parliament.#Metsola4EU #Believepic.twitter.com/WaKkzX3P77

— Roberta Metsola MEP (@RobertaMetsola) January 15, 2022