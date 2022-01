Canada : en grave danger, elle prend un selfie sur sa voiture qui coule

Dimanche 16 janvier, une jeune femme s’est retrouvée coincée sur le toit de son véhicule en train de couler. Elle a immortalisé l’instant à sa manière pendant que les voisins tentaient de l’aider.

Au Canada, les conditions météorologiques à cette période peuvent être imprévisibles. Avec des températures approchant les -29°C, les eaux du canal Rideau à Manotick, au sud d’Ottawa, n’ont pas résisté au froid. Mais cette automobiliste a eu l’idée ingénieuse de rouler sur le lac gelé en passant la cinquième vitesse. D’ailleurs, quelques minutes avant les faits, on voit, dans une vidéo enregistrée par une caméra de surveillance d’un habitant et partagée sur les réseaux sociaux, la voiture de la jeune femme foncer à vive allure en arrière-plan.

Glad everyone is safe, however this was reckless. View from my backyard as my kids played hockey on the rink and the car sped by. pic.twitter.com/rhz5JVe0VO

— Sacha Gera (@SachaGera) January 17, 2022